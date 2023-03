Názor

Kabinet plánuje zvednout daň z nemovitosti. Ministr financí Stanjura zvažuje momentálně její zvednutí až na dvojnásobek a to vyvolává velké diskuse. Jenže proč, když jsou to fakticky drobné? Vždyť třeba u zhruba sedmdesátimetrového bytu v centru Prahy by nová daň byla jen kolem tří tisíc korun ročně.