Ceny nájmů klesají. Je to varování pro řadu investorů, že cihla není jistota

Ceny nájmů nemusí stále růst a z toho nepřímo plyne, že nemusí stále růst ani cena bytů. Ostatně už dnes není byt v určitém ohledu moc dobrá investice a jednou to může být i pěkný propadák.
Když se střízlivě podíváme na byt či domek jako na investici, která se má díky svému využití vrátit, nedává to v současnosti v Česku na většině míst moc velký smysl. Pokud to porovnáme s dalšími možnostmi. Výdělek z pronájmu, když odečteme údržbu, provoz a splácení nemovitosti, je v průměru jen tak tak nad inflací. Nemůže konkurovat investici do akciových indexů, spolehlivých dluhopisů a leckdy dokonce ani uložení peněz na termínovaný vklad v bance.
Když se k tomu připočítá to, že nemovitosti jsou dosti nelikvidní – tedy jejich zpeněžení trvá dosti dlouhou dobu – nemá takováhle investice smysl. Pokud tedy neuvažujeme o tom, že hodnota nemovitosti bude neustále rychle růst. Pak už úvaha o ziscích z investice vypadá jinak.
Cesta do problémů
Jenže jak už bylo řečeno, pokles cen nájmů může znamenat i konec růstu cen nemovitostí. Nebo jejich pokles. Nikde totiž není psáno, že cena nemovitostí poroste neustále. Ano, u nás máme takový dojem, a většina lidí by asi řekla, že ceny bytů a domů neustále rostou, ale to je mimo jiné dáno také tím, že nás poněkud mýlí naše paměť.
|
Kdo si namastí kapsu na povolenkách „pro domácnosti“? Biti budou ti chudí mezi námi
Byl tu výrazný pokles na přelomu let 2022 a 2023, ještě větší poklesy za finanční krize v letech 2008–2010 a propady tu byly i předtím. Vše ale bylo vygumováno následujícími vzestupy. Ukazuje to ovšem, že ceny nemovitostí nemusí vždy růst.
Ze zahraničí nebo z hlubší historie pak máme příklady, kdy pokles cen nemovitostí byl ještě horší a trval déle. Najednou se pak majitelé bytů, pokud je kupovali na hypotéku nebo mají jiné velké finanční povinnosti a nemají dost hotovosti, rychle dostanou do problémů. Zvláště když už předtím byl zisk z nemovitosti na hraně výdělečnosti. Přichází pád.
Tuhle situaci například ilustroval historik Niall Ferguson na příkladu 2. vévody z Buckinghamu a Chandosu, britského šlechtice z 19. století, který vlastnil obrovské pozemky a honosná sídla a myslel si, že je nejzabezpečenější boháč v zemi. Velký příjem ale ze svého majetku neměl, měl dluhy, a když přišel propad cen půdy a nemovitostí, jeho majetek se stal rychle neprodejným, a tak zkrachoval.
Spíše břemeno než jistota
Zkrátka neplatí anglické rčení „bezpečný jako dům“ ani české „cihla je jistota“. Není to tak, že když je hodně lidí a málo bytů (domů, půdy…), že se zájemce vždy najde a cena musí neustále růst. Stačí krize, která zájemcům sníží příjem, nájemníky vyžene do toho nejlevnějšího či společných nájmů, a majitelé nemovitostí mohou splakat nad výdělkem. Když se k tomu pak přidají vysoké úroky z hypoték, požadovaná vyšší hodnota zajištění či vyšší majetkové daně, jak o tom uvažují některé politické strany, rázem může nastat situace, kdy z „cihel“ není jistota, ale břemeno.
|
Co si počít s mrtvým haj*lem aneb Smrt podnájemníka v londýnském bytě 2
Ano, nyní jsme od takové situace dost daleko. Vidíme jen slabé záchvěvy problémů. Data nám ale připomínají, že nemovitostní trh není imunní vůči krizi a pokud se k poklesu poptávky po bydlení přidá vysoké zadlužení vlastníků, může být propad nemovitostního trhu rychlý a výrazný.