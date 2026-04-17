Pohádky o dostupném bydlení? K ničemu. Jen čekáme až mladí a vzdělaní začnou z Česka utíkat

Příjmy v Česku za uvedenou dobu stouply o 85 procent. A to se bavíme o průměrné mzdě, na kterou nedosáhne víc než polovina pracujících. O strmém růstu cen nájmů, který bude nadále pokračovat, snad nikdo nepochybuje.
Řeči o dostupném bydlení jsou jen bohapustou iluzí, ceny bydlení se již před lety odtrhly od mezd a krize se bude jen prohlubovat. Většina nově postavených bytů jsou takzvané byty investiční. Bohužel nemáme statistiky, které by ukázaly, kolik z nich je využito k trvalému bydlení, kolik z nich je pronajímáno pro Airbnb a kolik jich je dokonce prázdných. Z investičního hlediska se vyplácí i prázdný byt.
Prázdné byty? Ne, spíše prázdná bytová politika. Jak skutečně rozhýbat trh s bydlením?
Na cestu z krize se neptejte developerů ani bankovních analytiků, ti mají jediný zájem – svůj zisk. Jsou ochotni propagovat prodej sklepních kójí a tvrdit, že přináší dostupné bydlení. Kvalita je nezajímá, nejlepší by pro ně bylo, kdyby se lidé zadlužovali i v dalších generacích. Středně příjmové domácnosti chudnou a bydlení je čím dál větším luxusem. O tomto stavu můžeme uvažovat jako o jednom z výrazných faktorů odrazujících mladé od rození dětí.
Dědičné privilegium?
Zachrání nás nový stavební zákon? Ani náhodou. I kdyby vše šlo podle představ politiků a výstavba se zázračně rozhýbala, v podmínkách České republiky to bude znamenat jediné, více investičních bytů a jejich ještě vyšší cena, zcela odtržená od příjmů.
Ani venkov se už nemůže smát Pražákům. V mimopražských lokalitách – a to i těch, které byly relativně levné – ceny též raketově rostou. Je to o to horší, že místní platy jsou většinou nízké.
Slýcháme, jak je důležité, že jsou Češi vzdělaní, pracovití a flexibilní. Problém je v tom, že jim to není nic platné. Situaci nechtějí řešit ani politici. Leckdo by pochopil odpor k regulaci, tu jsme zažili za minulého režimu. Pokud politici nechtějí ceny regulovat, neměli by například přestat stimulovat všechny hypotéky pomocí daňového zvýhodnění? Neměli by výrazněji danit byty využívané pro Airbnb či byty prázdné?
To vše v zahraničí funguje, dokonce na západ od nás. Proto to nemůže nikdo smést ze stolu jako bolševický výmysl. Problém se s léty jen zhoršuje a navíc vláda zpřísnila příspěvek na bydlení, v superdávce Mariana Jurečky na něj nedosáhne výrazně více lidí.
Stane se z bydlení dědičné privilegium, které bude nedosažitelné i pro vysokoškoláky? Při trendu našeho realitního trhu a mzdové úrovně nevyhnutelně. A nechají si mladí tenhle stav líbit? Nestane se, poprvé po listopadu 1989, že Česko bude trpět masovým odchodem mladých do zahraničí? Tomu jsme se zatím, jako jediná postkomunistická země, vyhnuli. Vnímají politici hloubku problému?