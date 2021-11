Být, či nebýt v koalici Kterou z variant si Piráti a Starostové nakonec vyberou?

Nejen ve svazku manželském je jeho podstatou loajalita. V případě Pirátů a Starostů se jí ale kriticky nedostává. Čtvrt hodiny předtím, než Pirátostan a koalice Spolu (KDU-ČSL, ODS a TOP 09) uzavřely 8. listopadu v 11 dopoledne dohodu o pětikoaliční vládě a jejich programových východiscích, přitiskli Piráti Starosty ke zdi: Podepište nám, že když naše vnitrostranické referendum rozhodne o našem odchodu z vlády, odejdete z ní do opozice také. Jinak za chvíli pětikoaliční smlouvu nepodepíšeme. Starostové odmítli nechat se vydírat a Piráti dostali rozum.



Svatí Starostové

Nebylo to nicméně první pirátské překvapení. Pohříchu jen pár dní předtím, než si 2. listopadu odpoledne pětikoalice „plácla“, Pirátům prý unikla na veřejnost část „analýzy“ pro vnitrostranickou potřebu. Podle ní se měli Starostové dopustit v předvolební kampani na Pirátech řady podrazů, od kroužkování svých nominantů až po agitaci Víta Rakušana ve prospěch jeho bývalé asistentky na kolínské radnici. Nikdo netvrdí, že Starostové byli v předvolební kampani svatí.

Nicméně z šetření navýsost renomované agentury STEM/MARK mezi více než 1300 respondenty vyplývá, že Piráti si svou věc prohráli především sami. Neuváženými výroky svých představitelů zaskočili liberálněji laděné voliče, kteří pak cílevědomě kroužkovali kandidáty Starostů. Bez dopadu nebyly ani předvolební debaty, v nichž šéf Starostů Vít Rakušan exceloval, a naopak lídr nejen Pirátů, ale celé dvojkoalice, Ivan Bartoš, propadl. Mimochodem Vít Rakušan byl, podle předsedy STAN a jejich šedé eminence Petra Gazdíka, tak ohleduplný a slušný, že Ivanu Bartošovi ani jen nenabídl, aby se s ním v čele volební koalice včas vystřídal.



Piráti bohužel kombinují difamaci Starostů až s nehoráznými požadavky. V pětikoaliční vládě mají navzdory své volební blamáži získat tři ministerská křesla, zatímco Starostové čtyři. Přestože jim pro Ivana Bartoše přepustili prestižní ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), k jehož správě jsou už svojí zkušeností „zdola“ povoláni, do gesce MMR spadne i digitalizace, a tak to bude úřad pro Ivana Bartoše. Snad aby se Piráti poněkud zhojili, když volby nedopadly podle jejich představ a klíč 3:1 nemůže být při obsazování rozhodujících postů použit, uplatnili nárok z devíti náměstků ministra, jež má mít koalice Pirostan k dispozici, obsadit rovnu sedm. To není známka přehnané skromnosti!

Pohříchu je to v situaci, kdy drží budoucí vládu v hrsti. Těžko vědět, která z obou variant by byla pro futuro lepší. Aktivistická část Pirátů dotlačila Jakuba Michálka, prostřednictvím předsedy Ivana Bartoše, k tomu, aby se zřekl funkce šéfa Legislativní rady vlády, ačkoliv je pro ni odborně disponován. Kodex, obsažený v pirátských stanovách, totiž striktně odmítá souběh funkcí, dávaje přednost té nikoliv jmenované, čili například funkci ministra, ale naopak té vycházející z mandátů od voličů. Michálek se tedy spokojí s funkcí předsedy pirátského poslaneckého klubu. Mnozí z Pirátské strany naznačují, že aktivistická část strany podle stejného principu nesouběhu funkcí může zanedlouho, až dojde na nové vedení strany, „odkráglovat“ také Ivana Bartoše. Koaliční strana bez svého předsedy ve vládě, to by ale byla opravdu kuriozita.

Půjdou bukanýři přes palubu?

Pokud pirátské referendum vyzní pro to, aby Piráti odešli do opozice, bude to škoda. I se sto čtyřmi hlasy by pak už jen čtyřkoalice, tedy ODS, KDU-ČSL,TO P 09 a samozřejmě 33 poslanců zvolených za STAN, měla ve sněmovně i nadále většinu. Je k úradku, jestli se členům Pirátské strany podaří plnění volebního programu v opozici se čtyřmi poslanci vedle sedmdesáti dvou z hnutí ANO a dvaceti za SPD, kteréžto obě formace vyjadřovaly v minulé době vůči Pirátům krajní nelibost.

Pokud však vnitrostranické referendum Pirátů skončí ve prospěch jejich setrvání ve vládě, těžko soudit, nestanou-li se Piráti jejím „čertovým kopýtkem“. Prý by se v takovém případě dokázali názorově sjednotit, zaznělo z jejich řad. Ale věřte jim to.

Být, či nebýt – toť je ta otázka! Nemůže dlouhodoběji platit obojí zároveň. Příští vláda se ocitne pod tlakem nejen svých případných vnitřních disonancí, ale hlavně objektivních okolností, které jí dílem přenechala vláda Babišova. Řešení pandemické situace, energetického šoku a chudoby, hrozící nikoliv nepodstatné části populace, debata o příštím rozpočtu a další témata, jež s sebou přinese čas. Než nová krize, je jistě lepší ta varianta, aby pětikoalice znovu obnovila svoji důvěru. Aby navedla zemi na trajektorii směrem k cílům, které slíbila, totiž že ji bude spravovat jinými prostředky než vláda Babišova.