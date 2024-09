Vykoupíme od vás spoluvlastnický podíl a přivedeme vás na mizinu

Podíl jednoho bratrance ten, kdo v bytě žije, odkoupil, další bratranec a dědic ale svůj podíl prodal jiným zájemcům, přesněji zločincům, co nabídli víc. Ti pak přišli, ukázali papíry a sdělili, že si zítra přivezou do koupelny, ložnice a obýváku svoje věci, protože mají na zabydleném hnízdečku třetinový podíl. Že se to obyvatelům nelíbí? Žádný problém. Můžou si ten podíl od nových spolumajitelů odkoupit. Za deset, patnáct milionů.

Tikající bomba

Předkupní právo spolumajitelů nemovitosti před několika lety zákon zrušil. Možná by to mohlo být užitečné pro někoho, kdo potřebuje prodat byt ve velkém činžáku nebo paneláku s dvaceti spolumajiteli, ale v případě menších nemovitostí nebo jednotlivých bytů je to tikající bomba. Ono se to tedy ví, vlastně se o problému už dobrý rok mluví a píše v mediích, ale nezaznamenala jsem, že by například ministerstvo spravedlnosti chystalo něco jako záchrannou novelu. Asi ho plně vytěžuje příprava jiné novely, která má zpřísnit tresty za špionáž. Takže nechme zločinné praktiky zločinnými praktikami a soustřeďme se na důležité varování: Žádné fotky nádraží! Když je u vás najdou, mohlo by se stát, že svůj byt v příštích letech stejně nebudete potřebovat, protože budete mít ubytování erární, s mřížemi.

Mimochodem, není vyloučeno, že by v takovém zařízení mohl skončit i ten chudák, co chtěl minulý týden zlikvidovat vosí hnízdo na plaveckém stadionu v Českém Krumlově a zapálil přitom stadion celý. (Kdo z nás někdy neudělal blbost?) Vždycky se mi zdálo trochu nešťastné, když někdo, kdo udělal malou blbost s velkými následky, vyfasuje stejný, nebo dokonce větší trest než ten, kdo škodí promyšleně. Žel, bývá to tak. Tedy pokud toho, kdo škodí úmyslně, vůbec chytnou.

C. a k. dvorní dodavatel

A teď něco méně deprimujícího. Mezi agenturními zprávami si všímám jedné, označené jako reklamní text. Jistá firma v něm dává na vědomí, že se stala hlavním dodavatelem plynu pro Pražský hrad a Zámek Lány, neboť vyhrála zakázku na Energetické burze.

Hned mi naskakuje označení C. a k. (císařský a královský) dvorní dodavatel. Za Rakouska-Uherska nesla takový titul například karlovarská firma Mattoni, královohradecký výrobce klavíru Petrof nebo pražský výrobce uzenin Chmel. Pro zajímavost hledám na vševědoucím internetu a dozvídám se, že dodavatelů s privilegiem dodávat své zboží na císařský dvůr bývalo v době největšího rozkvětu císařství kolem 2500, přímo ve Vídni na pět set, z nichž si asi dvě desítky užívají tohoto titul dodnes. Vida!