Ale moment, neslibovali nám náhodou to samé i minule? Ale ano, v roce 2025 slibovali Piráti 200 tisíc bytů i to, že zatočí se spekulacemi. Jenže tohle nemohli splnit, neboť ve volbách nezvítězili a skončili v opozici. A neměli náhodou Piráti na starosti novelu stavebního zákona po volbách v roce 2021 a nevypadli pro neschopnost z minulé vlády? Odešli sice uraženě sami, ale ministr Ivan Bartoš byl skutečně vyhozen pro neschopnost (premiéru Fialovi v té chvíli už nic jiného nezbývalo).
A neslibovali náhodou Piráti byty už před čtyřmi lety, před komunálními volbami v roce 2022? Samozřejmě slibovali. Vládli čtyři roky v Praze a část minulého sněmovního období i celé zemi, navíc měli na starosti stavební zákon. A výsledek?
Citujme z jejich vlastního aktuálního komunálního programu. Kapitolka pod názvem Krize bydlení se zabývá tím, že v Česku potřebuje pracující „šílených“ 15 ročních průměrných platů na to, aby si mohl koupit byt. Také poukazují na fakt, že ceny bytů rostou třikrát rychleji než mzdy a také prý stavíme málo a pomalu. Vše je nepochybně pravda a jen bloud by to rozporoval. Jenže situace se v době, kdy byli Piráti u moci a měli možnost něco ovlivnit, výrazně zhoršovala. Všechny negativní trendy během jejich vládnutí posílily.
Nevidíme žádný výsledek. I kdybychom pátrali po pouhém náznaku zlepšení, nenajdeme nic. Fotky pana Hřiba v přilbě pod nápisem Zakročíme proti realitním šmejdům mohou zabrat jen na skutečné hejly. To nás mají za takové osly, že jim není trapné slibovat výsledky v oboru, kde opakovaně selhávají?
Sliby mimo realitu
Se skepsí, kterou v nás vytrénovali i Piráti, se musíme dívat i na jejich nejnovější nápad. Prý se bydlení zlevní, když zrušíme povinnost v nových bytech budovat garážová stání. Hm, člověk si říká, že ti Piráti jsou opravdu mazaní filutové. Až by se byty bez garáží začaly budovat, přijde fáze dvě. Piráti náhle zjistí, že v ulicích náhle přibývá aut a prohlásí metropoli za přetíženou auty, což jim dá záminku k drakonickému omezení individuální dopravy.
A pak že neplatí poučka, že každá fungující průmyslová industrie si sama dlouhodobě vytváří poptávku po svém zboží. Ideální politická situace: vytvářím nové problémy či zhoršuji stávající a obratem nabízím řešení.
Každému je jasné, že během čtyř let jakékoli vlády není možné změnit bytovou situaci. Většina z nás to chápe, stejně tak je mnohým zřejmé, že před volbami politici rádi slibují. Jenže sliby by měly být v nějaké relaci s realitou. Co říci politikům, kteří se aktivně přičinili o to, že počet vydaných stavebních povolení byl za rok 2025 nejmenší za celou dobu evidence? Ba ještě hůř, meziročně jejich počet poklesl o 14,5 %, přičemž zde sledujeme trend, neboť počet stavebních povolení klesá již čtyři roky. Nelze tvrdit, že za všechno mohou jen a pouze Piráti, na druhé straně jejich výrazný podíl na tomto stavu je neoddiskutovatelný.
Jak praví lidová moudrost, jen blbec se spálí dvakrát o stejná kamna, tedy hodně štěstí s Piráty.