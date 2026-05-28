Vinou politických eunuchů vyrůstá generace mladých zoufale řešících bydlení, ti nevidí žádnou perspektivu

Zkuste bydlet v Praze či nějakém dalším velkém městě, mít průměrný či lehce podprůměrný plat a žít v nájmu. Teoreticky byste si měli navíc vytvářet finanční rezervu ve výši několika platů, spořit si na důchod, zajistit si stálé bydlení, nejlépe pomocí hypotéky, mít děti a těm též začít spořit na důchod.
Že to není možné? Není, a dochází to i některým ekonomickým „expertům“, ti dokonce připouštějí, že hypotéka je vlastně spořením na důchod. To se nám ulevilo. Ale nechme prodavače finančních produktů dál snít sen o zisku.
Jako za piráta Bartoše
Realita je krutá. Podle dat ČSOB stouply ceny bytů v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o 12,5 procenta, u domů je to „pouhých“ 9,1. Ale můžeme se uklidnit, v průběhu roku bude prý růst cen jen jednociferný. Také vám nespadl kámen ze srdce? Není divu, komu taky meziročně vzrostl plat o deset nebo dvanáct procent? Už i Piráti, tedy politická strana, která tu vládla a měla bydlení jako vlajkovou loď, připouštějí, že ceny bydlení se vzdalují příjmům obyvatel, bydlení zdražuje mnohem rychleji, než rostou platy.
Může se situace zlepšit? Teoreticky ano, ale to by musely začít mohutně stavět též obce a stát (protože nikdo jiný sociální bydlení nezajistí) a i tehdy by se nějaký efekt mohl projevit nejdříve za dva či za tři roky.
Máme tedy nějakou naději, že se trh rozhýbe? Nikoli. Minulá (Fialova) ani předminulá (Babišova) vláda nedokázala vytvořit žádný nový stavební zákon, který má být nějakým zázračným lékem na výstavbu. O současné vládě musí mít člověk také pochyby, ministryně pro místní rozvoj řeší především skandál s vlastním bydlením v dotovaném městském bytě. Kde by vzala na nějaký zákon čas? Takže to bude podobné jako s pirátem Bartošem.
Nejdřív mnoho měsíců uslyšíme svalnaté řeči z ministerstva, různé zainteresované profesní skupiny budou uveřejňovat své námitky, které budou politici bagatelizovat a v určitém okamžiku návrh zákona narazí do zdi. Mezitím uplyne většina volebního období, z valné části toho mála nově postavených bytů se stanou Airbnb průchoďáky a investiční horečka opět zdraží byty, domy i nájmy. Mzdy a platy? Ty přece musejí být nízké, jinak ztratíme konkurenční výhodu a budeme ztracení.
Floskule a výmluvy
Změna není na obzoru. Politici se schovávají za floskule a pouze se vymlouvají. Bez ohledu na to, zda vládnou „populisté“ nebo „demokraté“, se situace zhoršuje a dobrými radami nás zásobují především představitelé developerů, bank a poradenských firem. Lze ovšem pochybovat, že tyto subjekty mají mezi prioritami kvalitu života v Česku či sociální smír. Nikoli, chtějí hlavně vydělat (což jim nelze vyčítat), proto by nejraději stavěli co nejdražší zemljanky bez oken a tvářili se, že je to celé vlastně velká charita. Z bytové krize může být podobný, ne-li větší problém než z rozpočtové rozhazovačnosti vlád.
Člověk nemusí být zapřísáhlý nepřítel kapitalismu, aby viděl, že volný trh s byty v Česku nefunguje a fungovat nemůže a že se mnohé evropské státy potýkají s podobnými situacemi. V Česku politici reagují stále stejně, slibováním a nicneděláním. Situace postupuje samospádem. Dochází někomu, že je to zátěž pro stále větší počet občanů? Co jim budou politici říkat za deset let? Že byli líní a málo spořili?