Teprve s jejím nástupem do čela vlády v roce 2005 považovali mnozí komentátoři sjednocení Německa z roku 1990 za skutečně naplněné. Že to byla iluze, nemohl tenkrát nikdo tušit – to víme až dnes z pozice „generálů po bitvě“.

Díky svému původu vzbuzovala kancléřka sympatie i ve střední a východní Evropě. Částečně za to mohly i její vzdálené rodinné kořeny v dnešním Polsku, případně legendární studijní pobyt v Praze, kde pobývala jako stážistka na Akademii věd.