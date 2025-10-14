Ekonomický růst je politika, vysvětlují letošní ekonomičtí nobelisté. A to je poučení pro nás

Marek Hudema
Komentář   18:00
Naše společnost je zvyklá na to, že se bavíme o ekonomickém růstu - jestli je velký, nebo malý - a většina lidí předpokládá, že se za pár let budou mít lépe, a hlavně že se v budoucnu budou mít jejich děti lépe než oni. Jenže tohle je z historického pohledu neobvyklé, je to historická anomálie, a kdybychom se chtěli vrátit k „přirozenému řádu věcí“, hospodářský růst bychom museli snížit k nule. Vždyť celá staletí a tisíciletí byl dlouhodobě malý, případně žádný.
Nobelovu cenu za ekonomii pro rok 2025 získali ekonomové Joel Mokyr, Philippe...

Nobelovu cenu za ekonomii pro rok 2025 získali ekonomové Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt (13. října 2025) | foto: Kyodo/Newscom/Newscom/Profimedia

Joel Mokyr obdržel Nobelovu cenu za ekonomii. (13. října 2025)
Francouzský ekonom Philippe Aghion obdržel Nobelovu cenu za ekonomii 13. října...
Peter Howitt obdržel Nobelovu cenu za ekonomii. (13. října 2025)
Nobelovu cenu za ekonomii pro rok 2025 získali ekonomové Joel Mokyr, Philippe...
6 fotografií

Co se tedy stalo na začátku průmyslové revoluce, že jsme tehdy nastoupili na cestu ekonomického růstu? Proč tomu tak je a co udělat, aby se tahle mašina na blahobyt nezadřela, a fungovala dál, a pokud možno ještě lépe? Právě toho se dotýkají práce ekonomů Joela Mokyra, Philippa Aghiona a Petera Howitta, kteří byli letos vyznamenáni Nobelovou cenou za ekonomii. I když se tito ekonomové dívají zejména do minulosti či se věnují ekonomické teorii, mohou nám toho docela dost říci o naší současnosti a také o budoucnosti.

Mokyr patří mezi ekonomy růstu k „idealistům“, hlásí se k té větvi ekonomů, podle které je hospodářský růst z velké části závislý na nastavení společnosti a jejích institucích, a ne jen na investicích, byť s těmi je propojen. Mokyr tvrdí, že pro růst je potřeba spolupráce vědců a techniků, neboli teoretiků a praktiků. Tedy toho, co chybělo třeba po většinu antiky, kdy filozofové (včetně těch, které bychom dnes nazvali vědci) a technici, tehdy řemeslníci, existovali sice spolu, ale odděleně. Společenské předsudky znesnadňovaly či dokonce znemožňovaly jejich spolupráci a tehdejší „podnikatelé“ neměli většinou o techniku zájem. Výsledkem bylo, že i když existovaly mnohé pokročilé technologie jako například primitivní parní stroj, ozubená kola či vodní pumpy, využívaly se omezeně a hlavně jako hračky a kuriozity.

Nobelovu cenu za ekonomii získala trojice vědců, zkoumali růst i úpadek firem

Teprve během průmyslové revoluce došlo ke spolupráci vědců, techniků, podnikatelů a koneckonců i státu a to vše vedlo k tomu, co Mokyr nazývá „průmyslovým osvícenstvím“. A to pak umožnilo zapojení vynálezů do hospodářství, neustálé zlepšování, a tak byl „vynalezen“ i hospodářský růst. „Ekonomický růst je stvořen lidmi, nikoliv osudem,“ napsal Mokyr. Je třeba mít provědecké uspořádání společnosti a také politiky, kteří vědě a technice nebrání v rozvoji. Bez toho růst není, a despotické instituce ho brzdí.

V tom nepřímo navazuje na loňské ekonomické nobelisty, Darona Acemoglua, Jamese Robinsona a Simona Johnsona. Zároveň je to i varování před populisty typu amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří chtějí měnit instituce a neuvědomují si, že ekonomický růst není jen otázkou peněz a investic.

Bez regulace to nejde

Podobnou lekci nám ostatně dávají i Philippe Aghion a Peter Howitt. Ti zkoumali tak zvanou kreativní destrukci, tedy vznikání a zanikání firem, které vede k ekonomickému růstu. Něco, co v základních rysech kdysi popsal náš rodák z moravské Třešti Josef Schumpeter. Firmy s lepšími výrobky přežijí, ty s horšími, tedy třeba i méně technicky vyspělými, zaniknou. Vede to k růstu a vývoji.

Nobelova cena za průmyslové osvícenství a za aktualizaci kreativní destrukce

Jenže to nefunguje úplně samo od sebe. K růstu a k tomu, aby neměl velké negativní sociální dopady zejména na zaměstnance a aby i nadále pokračoval, je třeba ho regulovat. Stejně tak je ho třeba regulovat, aby se dostatečně investovalo do některých odvětví a vynálezů. Aghion a Howitt říkají, že stát má podpořit některé investice do výzkumu a výroby, regulovat monopoly, spolupracovat s vysokými školami a vytvořit pružný systém sociálního zabezpečen.

Tedy i Aghion a Howitt ukazují, že k růstu vede něco, co se mnohým populistům nelíbí. Že jde o regulovaný trh a omezení moci velkých i technologických firem a že jde i o regulace zlepšující zdraví a kvalitu života člověka a o instituce. Pro ekonomický růst je třeba spolupráce celé společnosti a dobrá politika od ekonomického růstu neoddělitelná. Bez toho nám křehká květina růstu, kterou si pěstujeme zhruba dvě století, může rychle uvadnout.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.