Prominutí, nesplácení, vysoké daně… Poučení pro dnešek z toho, jak se po válce rozpouštěly dluhy

Vzniká otázka, jak vyspělé ekonomiky hodlají své dluhy řešit. Podívejme se, jak si s touto úlohou poradily po druhé světové válce.
Jen pětina reálného dluhu Němců
Relativně nejsnazší to mělo paradoxně Německo. Londýnská konference v letech 1952-53 odpustila Německu přibližně polovinu nominální hodnoty závazků. Zbytek byl restrukturalizován s velmi příznivými splátkovými podmínkami a dlouhými lhůtami (až 30 let), vázanými na schopnost země splácet. Uvádí se, že skutečná dluhová zátěž zůstala jen asi na 20 procentech původní reálné hodnoty.
Itálie nesla dluhy z období fašistického režimu i náklady války. Spojenecká kontrolní komise stanovila jen omezenou výši reparací. Itálii zůstala povinnost splácet své státní dluhopisy a půjčky. V zahraničí byla část závazků z předválečných úvěrů vyrovnána dvoustrannými dohodami, avšak nešlo o systematické odpuštění – spíše o restrukturalizace podmínek splatnosti.
Rozhodující pro stabilizaci italských veřejných financí byla hospodářská obnova: měnová reforma a obnovení růstu ekonomiky po roce 1947. Marshallův plán přinesl devizy a umožnil refinancování státu za příznivějších podmínek. V 50. letech, kdy HDP rostl dvouciferným tempem, se dluh postupně zmenšoval v poměru k ekonomice, aniž by došlo k velkému nominálnímu splácení. Navíc reálná hodnota dluhu byla rychle rozpouštěna inflací; lira nepatřila mezi nejtvrdší měny!
Francie se po druhé světové válce ocitla s velkým, ale nikoli neúnosným dluhem ve výši kolem 80 procent HDP. Velká část závazků vznikla během okupace a osvobozování – šlo o vnitřní státní půjčky, krátkodobé pokladniční poukázky a závazky vůči Spojencům. Zahraniční dluhy Francie byly po roce 1945 upraveny převážně dvoustrannými dohodami, zejména s USA a Británií. Americké půjčky v rámci programu Lend-Lease byly po válce do velké míry odpuštěny, zbytek se změnil na nízkoúročené dlouhodobé splátky. Další financování zajistil Marshallův plán (1948–1951). Vnitřní zadlužení se řešilo kombinací měnové reformy, daňových příjmů a inflace.
Od konce 40. let rostla francouzská ekonomika rychleji než zadlužení, takže jeho poměr k HDP klesal bez potřeby nestandardních akcí. Klíčovou roli hrály strukturální reformy a prudký růst výroby během „skvělých třiceti let“ (“Trente Glorieuses“, období 1945-1975). Francouzský poválečný dluh byl tedy postupně rozpuštěn hospodářským růstem a inflací. Mimochodem, v roce 1974 měla Francie naposledy ve své dosavadní historii přebytkový rozpočet.
Jak překonat rychlost růstu dluhů
Velká Británie byla po válce mimořádně zadlužená – celkový veřejný dluh přesahoval 200 procent HDP. Závazky zahrnovaly vnitřní dluh vůči domácím věřitelům a zahraniční dluh, především vůči USA a Kanadě.
Americké půjčky Velké Británii z let 1945–46 byly převedeny do dlouhodobých splátek s velmi nízkým úrokem (dvě procenta) s možností odkladu. USA zrušily zbývající nedoručené dodávky v rámci programu Lend-Lease, ale hlavní úvěr z roku 1946 musela Británie splácet až do roku 2006. Domácí válečné dluhopisy byly postupně refinancovány a část z nich byla v 50. až 60. letech konvertována do perpetuit (dluhopisů s teoreticky nekonečnou dobou splatnosti), které vláda držela v oběhu až do jejich splacení v roce 2015. Británie navíc až do konce 70. let provozovala extrémně přísné progresivní zdanění: základní sazba pro střední vrstvy byla několikanásobně vyšší než dnes a nejvyšší pásmo mělo charakter konfiskační daně.
A co Sovětský svaz? Jeho zahraniční dluh představovaly jen závazky v rámci programu Lend-Lease, za které měl zaplatit jen symbolickou částku. Po dlouhých jednáních byla v roce 1972 dohodnuta úhrada 722 milionů dolarů (v tehdejších cenách), splácená až do 2006.
Vnitřně kryl SSSR válečné výdaje emisí tzv. válečných dluhopisů (vojennye zajmy), které byly fakticky nuceným úpisem občanů a podniků. Ty byly po letech postupně konsolidovány: část byla splacena nominálně, ale často s dlouhými splatnostmi a nízkým úrokem, zbytek byl znehodnocen inflací a měnovou reformou roku 1961.
Prominutí, úmyslné nesplácení, rozpuštění reálné hodnoty inflací, extrémně vysoké daně, ale také relativní zmenšení hodnoty dluhu díky neinflačnímu hospodářskému růstu – toto vše jsou recepty, které byly použity a nic dalšího už asi nevymyslíte. Samozřejmě, poslední z nich je jednoznačně nejlepší. Otázka je, zdali v dnešních dobách je vůbec možné dosáhnout vyšší rychlosti hospodářského růstu, než jaká je rychlost růstu dluhů.