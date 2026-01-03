Je-li Čajkovskij kolonialista, čím je ukrajinský národní hrdina Bohdan Chmelnický?

Ministerstvo kultury se též zaštiťuje zákony o vysokém školství a o kultuře. Čajkovskému nepomohlo ani to, že má ukrajinské kořeny.
Ale proč ne, je výsostným právem Ukrajinců pojmenovat si školy podle svého. Stejně tak je pochopitelné, že mají odpor ke všemu, co je ruské. A Čajkovskij je nepochybně nejznámější a světově nejpopulárnější ruský skladatel. A lze chápat i to, že Ukrajincům je úplně jedno, co si o věci myslí celý svět.
Legitimní ukrajinská reakce
Dobrá, Čajkovskij byl skvělý skladatel a nikdy se na žádné protiukrajinské akci nepodílel. A pokud mu něco lze vyčítat, pak že podporoval „ruský imperialismus“ tím, že složil slavnostní Předehru 1812. Ta sice není vrcholem jeho tvorby, nicméně je velmi populární, protože se v ní střílí z děla. Ovšem adoruje bitvu, kterou Rusové vedli proti francouzským agresorům vedeným Napoleonem Bonapartem.
Ruský pohled je vlastenecký a upírat Rusům právo na obranu vlastní země snad ani nelze. Samozřejmě to neznamená, že skladatel nebyl použit v ruské propagandě. Jeho popularita je ohromná a zneužil ji carský, sovětský i Putinův režim. Jediný, kdo je v tom, dle mého, nevinně je Petr Iljič Čajkovskij.
Ukrajinská reakce je zcela legitimní a pochopitelná, kritizovat ji budou patrně především v Moskvě. Nicméně – pokud Ukrajinci projevují takovou citlivost pro imperialismus, který se projevuje pojmenováním jedné školy, měli by stejná kritéria uplatnit vůči vlastním hrdinům.
O co jde? O Bohdana Chmelnického, kozáckého velitele a zakladatele prvního státu kozáků. Po tomto válečníkovi je pojmenován Řád Bohdana Chmelnického, ukrajinské vojenské vyznamenání udělované výhradně Ukrajincům za statečnost v boji.
Iniciátor rasových a etnických čistek
Problém je v tom, že Bohdana Chmelnického mají za hrdinu jen Ukrajinci a Rusové, ostatní v něm vidí především iniciátora rasových a etnických čistek, které mají na svědomí desetitisíce obětí. Masakry Poláků a Židů, včetně válečných zajatců, se odehrávaly na výslovný rozkaz Chmelnického, nijak se netajil cílem „vymýtit“ veškeré židovské obyvatelstvo Ukrajiny. Židé byli upalováni zaživa, masakrováni po tisících a až do holocaustu bylo Chmelnického řádění považováno za jedno z největších vyvražďování tohoto etnika.
Zuří další kolo války o Čajkovského Louskáček. Více než sto let starý balet nemá nic společného s aktuální situací
Jsou-li Ukrajinci citliví na „imperialistu“ Čajkovského, který nikomu nezkřivil ani vlásek, měli by se podobně podívat i na Chmelnického. Jak se adorace masového vraha slučuje s příslušností k Evropě? Těžko.
Nebude-li se do přemýšlení Ukrajincům chtít, měli by se jich na to ptát alespoň naši politici, třeba až budou spěchat na ukrajinskou ambasádu, aby se zeptali, který ruský hudebník smí vystupovat v Praze a který nikoli. Podporujme boj Ukrajinců proti ruským okupantům, nikoli adoraci masových vražd.