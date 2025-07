PODCAST: S komunisty se nespolupracuje? Některým z nás už to vedro zavařilo mozek, zaznělo

Předsedkyně Sociální demokracie Jana Maláčová minulý týden oznámila volební spolupráci s hnutím Stačilo!, jehož součástí je i KSČM. Komentátoři LN se neshodnou, zda je takový krok možné obhájit. „Není to žádná hitparáda, ale v zoufalé situaci sociální demokracie je to nejlepší možné řešení. A když poslouchám nebo čtu svoje kolegy, kteří to srovnávají s rokem 1948, tak si říkám, že jim to horko opravdu zavařilo mozek,“ myslí si komentátor Petr Kamberský.

Nesouhlasí s ním Marek Hudema, který trvá na hodnotovém pojetí politiky: „Paní Maláčová předvádí ultra pragmatismus, někde se dokonce vyjádřila, že půjde s kýmkoliv. Otázka je potom, co z programu sociální demokracie vlastně bude prosazovat a zda existují nějaké morální mantinely. To může potom opravdu skončit tak, že když tam budou fašisti, tak bude kandidovat na fašistické kandidátce.“

Trump vs. Musk

Světovými médii hýbe slovní přestřelka mezi miliardářem Elonem Muskem a americkým prezidentem USA Donaldem Trumpem. Někdejší političtí spojenci se čím dál tím jasněji dostávají do zcela protichůdných pozicí, zejména pokud jde o rozpočty a rozpočtovou zodpovědnost, která byla vždy považovaná za úhelný kámen republikánské politiky.

„Elon (Musk) podpořil Trumpa jak finančně, tak svojí vahou, kterou má díky X nezanedbatelnou, a následně se mu Trump vysmál kvůli tomu, že to přece musel vědět, že je proti elektrickým autům atd. Musk prostě evidentně Trumpa neodhadnul v tom, jak moc si ho může vodit,“ domnívá se Marek Hudema.

Podle komentátora Štěpána Hobzy není ani tak zvláštní, že Musk Trumpa podpořil, protože konkurenční demokraté šéfa Tesly z duše nenávidí kvůli jeho postoji ke svobodě slova a kvůli koupi jejich oblíbené sítě X, dříve Twitter. Zvláštní ale je, že se s Trumpem rozhodl jít přímo do Washingtonu, kde muselo být jasné, že se dříve nebo později spálí.

„Zaprvé z personálního důvodu, protože tam, kde je Donald Trump, je místo jen pro Donalda Trumpa. Zadruhé pokud si myslel, že jde hájit fiskální konzervatismus, tak se stačilo podívat, jak se Trump choval za svého prvního mandátu. Tam se v roce 2017 odehrála slavná scéna, kdy jeho hlavní poradce Steve Bannon přišel za lídry big techu a řekl jim, my vás sice zdaníme, ale pořád je to lepší než to, co vám udělá extrémní levice,“ připomíná Hobza.

Nakonec se v podcastu Staří bílí muži dostalo i na staronovou kauzu Čapí hnízdo, kterou nedávno po Vrchním soudu v Praze opět oživil i prezident Petr Pavel. Ten totiž prohlásil, že s případným jmenováním Andreje Babiše premiérem počká až na rozhodnutí soudu. „Myslím, že ta kauza už nikoho nebaví, protože se jede už mnoho let skoro denně. Každopádně soudce Šott není žádné ořezávátko a myslím, že se s tím výrazně vypořádá, takže to nakonec půjde k Ústavnímu soudu,“ uzavírá Kamberský.