Čas jsou peníze. Nyní to platí doslova, je dobré se nad „penzijkem“ zamyslet

Průměrné penzijní připojištění už není automaticky dobrou volbou, byť k němu člověk dostává státní příspěvek. Dokonce ani s příspěvkem od zaměstnavatele to nemusí být výhra. Mohou existovat lepší volby, kam dát peníze, byť o jejich část člověk „přijde“. Záleží ale na mnoha okolnostech, od věku přes naspořenou částku až třeba po to, zda si člověk spořením snižuje daně.

Není to tedy jednoduchá úvaha na dvě vteřiny či jeden dotaz na podomního pojišťováka. Je třeba důkladné konzultace a zvážení toho, do jakého rizika jít a jak člověk vidí budoucí vývoj ekonomiky. Je to těžké, ale nikoliv nemožné. Žádá si to ovšem svůj čas a toho se ne každému dostává.

Ostatně ekonomové si všimli toho, že chudí nejsou chudí jen kvůli nízkým příjmům, ale také proto, že je tak stravují starosti o uživení rodiny, že nemají čas přemýšlet o svých plánech a investicích do budoucna.