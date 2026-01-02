Čeká nás zrádný a bouřlivý rok 2026. Středem pozorností bude „zase“ Trump

Speciálně, pokud se ministrem životního prostředí stane „hranatý“ odborník na přešlapy a milovník silných aut Filip Turek. Největší noční můry už teď jistě trápí premiéra Babiše.
Ale to se týká jen našeho malého státu o deseti milionech obyvatel. Mnohem víc „světový mír“ ovlivní mistr chaosu, toho času prezident Spojených států amerických Donald Trump. Do análů by se chtěl zapsat jako mírotvorce, stále pomrkává po Nobelově ceně míru, jenže současně si pohrává s Latinskou Amerikou. Právě teď dělá vojenské bububu na Venezuelu, aby ukázal, kdo je na vlastním zadním dvorku pánem. A třeba v budoucnu dojde i na Kubu. I když tam nevládne tak jasný cíl, jako je prezident Nicolás Maduro. Doba revolucionářů bratří Castrů dávno minula, vše tam řídí jen nemastní neslaní úředníci.
A možná dojde i na Panamu a její kanál a na dánské Grónsko. Trump totiž v posledních dnech jmenoval speciálního vyslance pro tento ostrov. Stal se jím louisianský guvernér Jeff Landry. Mimochodem právě Louisianu kdysi USA koupily od Napoleona. Mělo by to něco napovídat o budoucnosti Grónska, kde Trumpa fascinují všechny možné vytěžitelné nerosty.
Když se ale Trumpovi nepodaří uzavřít mír na Ukrajině (a zatím to vypadá, že to bude ještě nějaký pátek trvat), o Nobelovce si může nechat jen zdát. A pokud jde o jeho prohlášení, že Spojené státy mají nárok na celou západní polokouli a mohou si tam dělat, co chtějí, o tom nakonec nerozhodne on, ale američtí voliči už v listopadu, kdy proběhnou volby do Sněmovny reprezentantů a Senátu.
Trumpův zdravotnický granát
O Trumpově osudu totiž nerozhodne jeho zahraniční politika, ale to, jak se mají obyčejní Američané. A ti si na rozdíl od amerického prezidenta úplně nemyslí, že se ekonomice daří příliš dobře. Naopak, zdá se jim, že Trump neplní sliby, které jim dal. A krom toho on sám do volební kampaně republikánů hodil granát, který hlavně ty umírněné vyděsil.
Republikáni totiž nechali bez prodloužení na konci roku vypršet zákon o zdravotní péči, který miliony Američanů zbavil státních příspěvků, které dostávali, aby si mohli zaplatit zdravotní pojištění. Ano, Americe se může jen zdát o všeobecném zdravotním pojištění. Miliony naštvaných voličů často v republikánských státech to může zabolet, i když zdravotní péče nebývá to hlavní, podle čeho se rozhodují. I Donald Trump tedy bude mít veselo.
A smát se nemůže ani Evropa, které spadne na hrb obrana Ukrajiny a kde země složitě hledají kompromisy při podpoře Kyjeva či Green Dealu, který se postupně zmírňuje, protože štve peněženky stále více lidí. A dotace vše nezachrání. Krom toho už bude pomalu probublávat prezidentská kampaň ve Francii a německý kancléř Friedrich Merz bude čím dál frustrovanější, že se nedaří nakopnout německou ekonomiku.
Ani Rusko si nemůže vyskakovat kvůli zpomalující ekonomice, ale prezident Putin stále doufá, že se mu podaří ovládnout velkou část Ukrajiny. Krom toho, i když válka skončí, bude si muset najít nějakou novou. Nebo aspoň její zdání. Potřebuje vnějšího nepřítele, aby udržel Rusy ve střehu. A směje se, když vidí rozmíšky Trumpa s EU, a tiše je rozfoukává. Takže nic moc pozitivního nás zase nečeká. Ale pořád by mohlo být hůř.