Přihlašovací anabáze nového poplatníka ČT. Vysvětlovací kampaň by celý proces usnadnila

Televizi nevlastním, dosud jsem poplatky nehradil, ale teď mi nic jiného nezbývá, i když mi to přijde nespravedlivé. Česká televize není žádná „posvátná kráva“, která je lepší než jiná média. Paradoxně si tak i financuji konkurenci MF DNES. Bylo to trochu martyrium, i když nakonec se mi podařilo přihlásit se a zaplatit.

Vše začalo tak, že když prezident Petr Pavel podepsal novou zákonnou povinnost (bylo to ještě na konci dubna), začal jsem se pídit po tom, dokdy se musím přihlásit a jakou poměrnou část mi přísluší na poplatcích odvést za zbytek roku.

Jasně, neznalost zákona neomlouvá, ale probrat se tím, odkdy je zákon účinný, kdy bude vyhlášen ve sbírce a jestli tedy musím zaplatit i za květen, který už v tu chvíli běžel, nebo ne, nebylo úplně snadné. A nakonec to bylo i jedno, protože, než jsem se přihlásil, celý květen uplynul.

Nejdřív jsem si našel na stránkách České televize formulář „Evidenční list poplatníka“, zatrhl , že jde o „přihlášku“, propiskou vyplnil, podepsal, naskenoval, poslal na televizní mail a ...nic. Nikdo se se neozval. To byla půlka května.

Abych mohl splnit svoji platební povinnost, čekal jsem, že mi ČT přidělí aspoň nějaký variabilní symbol, aby pak moji platbu identifikovala.

Tak jsem po nějakých deseti dnech, kdy se nic nedělo, začal volat na informační linku televizních poplatků. I v této vypjaté době funguje jen v pracovní době od 8 do 16 hodin a byla přetížená.

Byla přetížená v pondělí, byla přetížená v úterý, byla přetížená ve středu. Vždycky jsem vyslechl, že se operátoři věnují volajícím přede mnou a pak mě přepojili na nějakou hudbu. Byl to takový decentní jazz s nějakým saxofonem, dal jsem si telefon na hlasitý odposlech a nechal to hrát. Po nějaké době jsem byl ale vždy odpojen, asi už jsem tam oxidoval moc dlouho a jukebox taky není zadarmo donekonečna, že jo.

Kampaň by pomohla

Nakonec mi kolegyně z MF DNES poradila, že existuje ještě jeden způsob, jak se na stránkách České televize proklikat, a tam už se člověk „obslouží sám“. Tak mi byl přidělen i QR kód, přes který jsem poplatek zaplatil. Ale to už byl mezitím začátek června, takže jsem za první rok zaplatil 900 korun za červenec až prosinec.

Jsem rád, že se mi to podařilo, bez ohledu na to, že na ČT sleduji pouze jednou týdně seriál Stezka Českem na iVysílání, bez kterého bych se klidně obešel nebo si ho za pár korun zaplatil zvlášť, kdyby to šlo. To jen tak na okraj.

Z čehož vyplývají dvě nejistoty:

1/ Nebudu tam náhodou evidován omylem dvakrát, když jsem předtím poslal už ten mail s evidenčním listem poplatníka?

2/ Nebude mě někdo popotahovat za nezaplacený květen a červen?

Česká televize udává, že nových poplatníků v této době by mohlo být až 600 tisíc. To už snad stálo za nějakou vysvětlovací kampaň a podrobné návody, jak se přihlásit? Nebo ne?

Doufám, že Andrej Babiš splní svůj slib a ty televizní poplatky zase zruší.

Pointa? Kdyby Česká televize byla vstřícnější, mohla mít možná o 300 korun víc, protože bych jí stihl zaplatit už za květen a červen, a mohla si za to vyrobit kus nějakého pěkného pořadu nebo přidat na odměnách některé veřejnoprávní hvězdě.