Kdo se má na ta břicha dívat? Děti chceme, realitu těhotenství odmítáme

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   10:00
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Anne Hathaway se 9. srpna 2026 účastnila světové premiéry filmu „Konec Oak...

Anne Hathaway se 9. srpna 2026 účastnila světové premiéry filmu „Konec Oak Street“ společnosti Warner Bros v divadle Stevena J. Rosse v Kalifornii. | foto: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Anne Hathaway v šatech z ateliéru Prabal Gurung přichází na světovou premiéru...
Premiéra filmu Anne Hathaway ‚Konec Oak Street’, Los Angeles, Kalifornie, USA -...
Herečka Anne Hathaway.
Anne Hathaway na premiéře filmu Konec Oak Street ve studiích Warner Bros., 9....
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Herečka Anne Hathaway čeká třetí dítě a po vzoru dalších známých žen se rozhodla své rostoucí břicho neskrývat. Za odvážné modely si ovšem na sociálních sítích vysloužila obdiv i dávku hejtů. Proč nás pohoršuje těhotenské tělo s jizvami? A máme právo komentovat břicho nastávající matky?

Populární americkou herečku jsme nedávno viděli ve filmu Ďábel nosí Pradu 2 nebo Odyssea, tentokrát do kin vstupuje její sci-fi snímek Konec Oak Street. Na premiéru si Anne Hathaway oblékla speciální model, který pro ni vytvořil nepálsko-americký návrhář Prabal Gurung. Světle modrý top se zářivě červenou podšívkou sahal v zadní části až na zem, naopak vpředu byl tak krátký, že odhalil hereččino těhotenské břicho. Nebyl to ovšem vrchní díl, který vyvolal pohoršené reakce, ale spodní část celého outfitu – široké džíny s ultra nízkým pasem.

Je to břicho vůbec pravé?

Zatímco jedni herečku chválí a přirovnávají ji k bohyni, druhá strana komentujících považuje hereččino těhotenské břicho za vulgární. V komentářích se dokonce objevily poznámky typu „ještě níž a uvidíme hlavičku miminka“. A jiní se zase ptali, proč je vůbec nutné těhotenství takto vystavovat. „Není v pořádku ukazovat těhotenství tímto způsobem, zvláště když se spousta žen potýká s problémy s početím,“ zaznělo.

whowhatwear

That's actually our mother. @annehathaway showcased her baby bump during an appearance on @jimmykimmellive, wearing a chic @lein_studio set with @bvlgari sunglasses, styled by @erinwalshstyle.
photos: getty images

12. srpna 2026 v 18:55, příspěvek archivován: 13. srpna 2026 v 21:35
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Podobné reakce následovaly i poté, co Hathaway dorazila na večerní talk show Jimmyho Kimmela v černých kalhotách a černém topu s volány od newyorského studia Lein. Vedle komentářů, že už je toho odhaleného břicha „dost“, se objevily i poznámky jako „vždyť je to falešné břicho“ i prosté „fuj“. Módní volby těhotné herečky tak rozpoutaly debatu nejen o těhotenské módě, ale také o tom, jak by se těhotné ženy měly oblékat či jak naše společnost vůbec vnímá těla těhotných.

Roďte děti a buďte u toho pěkné

Od kontroverzní obálky magazínu Vanity Fair, kterou ozdobila nahá a těhotná herečka Demi Moore , uplynulo už 35 let. Zpěvačka Rihanna poprvé šokovala svou odhalenou těhotenskou módou před čtyřmi lety. Jenže mnohé komentáře nad tělem Anne Hathaway nekritizují jen ukázání břicha, ale i jeho podobu. Dle diskutujících má „zvláštní tvar“ a příliš vystouplý pupík, jiné znepokojuje jizva po předchozím císařském řezu. Břicho pozměněné těhotenstvím je tak něco, na co naše společnost, která tak ráda romantizuje mateřství, stále není připravená. Těhotenství chceme vidět jako esteticky uměřené, bez strií a jiných deformací.

Z halenkových šatů k symbolu: jak se změnilo ukazování těhotenství

Těhotenství sice může být krásné, ale stejně tak vyčerpávající, bolestivé a vizuálně mnohem brutálnější, než je pupík herečky Hathaway. Pokud jsme ale ochotni tolerovat kritické soudy nad břichem ženy, která se v době historicky nízké porodnosti rozhodla přivést na svět další dítě, jak mají k těhotenství přistupovat ženy zatím bezdětné nebo ty, které už těhotenství plánují? Jestli jim těhotenství vizuálně poznamená břicho, jaký vzkaz jim tím dáváme? Proto si uvědomme, že tělo těhotné ženy ani matky není určeno k hodnocení. Má důležitější věci na práci než naplňovat estetické představy ostatních.

Jak se stavíte k odhalenému těhotenskému břichu na veřejnosti?

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Čekstajl

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Anne Hathaway se 9. srpna 2026 účastnila světové premiéry filmu „Konec Oak...

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