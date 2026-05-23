Pokud je herečka Demi Moore módní královnou letošního filmového festivalu v Cannes, pak by králem po jejím boku mohl být Nicolas Seydoux. Šestašedesátiletý filmový producent totiž na červený koberec dorazil v klasickém černém smokingu, přes který si přehodil zářivě růžovou pláštěnku pošitou kopretinami. Sympatické nejsou jen barvy a vtip tohoto modelu, ale i jeho recyklace — Seydoux tuto originální pláštěnku vynesl v Cannes už v roce 2024.
Dalším superhrdinou v kápi byl americký herec Colman Domingo, který znovu potvrdil, že právem patří k nejlépe oblékaným mužům současnosti. Na premiéře filmu Garance předvedl fialovou košili z ateliéru Valentino, kterou zdobila třpytivá brož pod límcem i stříbrná nit vetkaná do látky. Největší pozornost ale poutal splývavý plášť. Možná je Domingův outfit pro někoho příliš blyštivý, femininní a excentrický, ale drama tomuto herci rozhodně nelze upřít. A právě o osobitost jde na červeném koberci především – no ne?
Trochu punku, prosím
Módní extravagancí se letos nechlubila jen nákladná haute couture. Meadow Walker, dcera zesnulého herce Paula Walkera, všem ukázala, jak snadno lze vytvořit výrazný styling z naprosto obyčejného základu. Bílou košili, modré džíny a černé sako, které má ve skříni každý, povýšila sedmadvacetiletá modelka a herečka jediným detailem – výrazným páskem z kovových ozdob. Na první pohled drobnost, ve skutečnosti prvek, který džíny a černé sako proměnil v kombinaci hodnou červeného koberce v Cannes.
S nepřehlédnutelnými ozdobami se na filmovém festivalu vykasal i herec Isaach de Bankolé. Klasický oblek zkrášlil nášivkami, kovovými cvočky, spínacími špendlíky a heslem Power & Equality. Zkombinoval tak vysokou krejčovinu s prvky streetwearu a punkovým podtónem. Výsledný dojem působil lehce nedbale, ale také promyšleně jako vzdor proti klasickému černobílému smokingu.
Držet se klasiky neznamená být za suchara
„Šedý oblek rozhodně nemusí být nuda,“ jako by svým outfitem říkal švédský herec Stellan Skarsgård. Jeho dvouřadý komplet s širokou, téměř osmdesátkovou siluetou od značky Ami Paris v sobě nesl vše, co dnes od pánské módy očekáváme – autoritu, eleganci, pohodlí i vtip.
Všem požadavkům na dress code dostála také etiopsko-irská herečka Ruth Negga. Její krémový saténový kostým z módního domu Celine měl volné nohavice, ostrá ramena a mašli u krku. Díky barvě a materiálu působil hereččin kostým jako pyžamo – ovšem luxusní!