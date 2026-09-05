Nelze se snad ani Anně Wintourové divit, že ji jako téma pro výroční výstavu napadlo právě jméno Galliano. Britský návrhář se proslavil svou schopností propojit módu s divadlem, historií, popkulturou a provokací.
Jeho pokusy o vlastní značku zhatily nepříliš dobré podnikatelské schopnosti, ale talentem byl nesporným. Stal se prvním Britem v čele francouzského módního domu Givenchy, ale nejvýraznější období jeho kariéry přišlo u Diora, kde působil v letech 1997 až 2011. Právě tehdy si Galliano získal slávu svými extravagantními návrhy, ikonickou kabelkou saddle bag nebo šaty s novinovým potiskem, takzvanými newspaper dress. Galliano je zkrátka mistrem nezapomenutelných módních momentů, ale stejně tak dokáže nemile překvapit.
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V roce 2011 natočili úspěšného návrháře v pařížském baru, kde prohlásil, že miluje Hitlera, a na hosty křičel, že jejich předci měli být zplynováni. Následně se objevily další podobné incidenty. Galliano byl za své výroky odsouzen k pokutě 6000 eur a Dior s ním ukončil spolupráci.
Návrhář pak podstoupil protialkoholové léčení a veřejně se za své výroky omluvil. Od světa módy ale dostal druhou šanci – konkrétně od Anny Wintourové, tehdejší šéfredaktorky magazínu Vogue. Už v roce 2013 mu zařídila práci v ateliérech Oscara de la Renty, o rok později se Galliano stal kreativním ředitelem značky Maison Margiela, kde působil až do roku 2024. Nyní spolupracuje s módním řetězcem Zara.
Zašlo Met příliš daleko?
Anna Wintourová je přesvědčená, že Galliano je kreativní génius, který si ucelenou výstavu v Metropolitním kostýmním institutu zaslouží, protože se za své výpady proti židovské komunitě vroucně kaje. Za pravdu jí dávají i fanoušci návrháře, kteří oznámení o výstavě uvítali. „Jeden z mých nejoblíbenějších designérů. Jeho přehlídky pro Dior jsem studovala celé roky. Zázrak se udál na těch molech,“ rozplývala se jedna z Gallianových podporovatelek.
Druhá strana ale oponuje, že vedení Metropolitního muzea umění v New Yorku (pod které Metropolitní kostýmní institut spadá) snad přehlédlo, jaká nálada v americké společnosti nyní panuje, když Trumpova administrativa normalizuje rasismus, misogynii a antisemitismus. Server The New York Times citoval Elishu Wiesela, syna prozaisty a držitele Nobelovy ceny za mír, který podotkl: „Pokud chvála Hitlera a zmínky o plynové komoře někoho nediskvalifikují, kde je pak hranice?“ Napjaté situaci nakonec nepřidala ani událost z poloviny srpna, kdy během bohoslužby šestačtyřicetiletý muž napadl věřící v Centrální synagoze na Manhattanu.
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Nakonec zakročil sám Galliano, když na svém Instagramu oznámil, že „nechce, aby debata kolem něj postavila Metropolitní muzeum umění do obtížné situace“, a tak se „s velkým zármutkem rozhodl, že je nejlepší, aby se výstava v tuto chvíli nekonala“. Zároveň se tvůrce omluvil za bolest, kterou v minulosti způsobil židovské a asijské komunitě.
Na celé této eskapádě je zarážející právě přístup Anny Wintourové. Módní novinářka, která si tolik zakládá na své pověsti arbitra dobrého vkusu, jako by v poslední době přestávala vnímat, kam se společnost posouvá. Prvním signálem byly již letošní protesty na Met Gala proti sponzorství manželů Bezosových a nápad na velkolepou výstavu ve jménu Johna Galliana je pouze pokračováním.