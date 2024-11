Volby prohrála. Podobu politické módy ale Kamala Harrisová ovlivnila navždy

Doporučujeme

„Symbolický a silný outfit! Styl bourající stereotypy! Móda hodna prezidentky!“ I to byly titulky článků, které po dobu kampaně analyzovaly garderobu demokratické kandidátky na prezidentku USA. Vybraný módní styl sice Kamale Harrisové do Bílého domu nepomohl, její stylové volby se ale navždy zapíší jako důležitá módní inspirace pro ženy cílevědomé, ženy sebevědomé. Za co máme být Kamale vděčni? A kdo jí byl inspirací?