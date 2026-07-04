Od té doby, co Jitka Čvančarová vynesla na filmový festival růžové šaty s hlubokým dekoltem, je nejočekávanější tváří na karlovarském koberci. Své fanoušky herečka nezklamala ani letos a na zahájení 60. ročníku vynesla stříbřité šaty se splývajícími vlečkami – model velmi slušivý, pro slavnostní událost jako dělaný. Jediné, co večernímu looku Jitky Čvančarové uškodilo, byla neodborná ruka mistra krejčího. Vršek šatů totiž herečce deformoval postavu natolik, až se nad jejím dekoltem vznášela otázka, zda se v něm vůbec může cítit pohodlně…
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Naopak perfektní práci s korzetem vystřihl ateliér návrhářky Zuzany Kubíčkové, který oblékl herečku Jitku Schneiderovou. Šaty z antracitového marocainu sice působily díky střihu velmi minimalisticky, ovšem jemné pštrosí peří kolem dekoltu strhlo veškerou pozornost a v lehce větrném karlovarském počasí tvořilo efektní ozdobu.
Souboj o prvenství
Kdo letos získá titul módní ikony Karlových Varů není zatím jasné, favoritky by tu ale byly. Aspirantkou je rozhodně první dáma festivalu Darina Muchová, prezidentka ženské golfové asociace CLGA, která na akci doprovází svého muže Kryštofa Muchu, výkonného ředitele KVIFF.
Darina svou módní krasojízdu odstartovala na loňském ročníku a pokračuje v ní i letos. Na první večer filmového svátku totiž vynesla korzetové šaty s rozměrnou květinovou výšivkou. Nitě táhnoucí se z rostlin pak tvořily třásně a volně splývaly do dlouhé sukně. Napjatě sledujme, co Darina v následujících dnech vynese, protože máme tušení, že se bude na co dívat.
Nádherný a rafinovaný model předvedla i Hana Vagnerová. Herečku, kterou nyní můžeme vidět ve snímcích Bojovník a Po večerce oblékl slovenský návrhář Boris Kráľ do transparentních šatů z luxusní krajky. Róbu zdobily sklady na bocích i sem tam našité štrasové kamínky – vskutku jemné, vskutku hodné mezinárodního filmového festivalu.
Až ke krku, ale nepřehlédnutelně
Mezi nejlépe oblečené dámy slavnostního zahájení rozhodně patřila i bývalá první dáma. Dagmar Havlová si pro svůj outfit vybrala designéra Michaela Kováčika, který pro ni navrhl minimalistické tmavě modré šaty s dlouhým rukávem. Jejich zajímavým detailem byl táhnoucí se šál. I s masivním náramkem na zápěstí, i se stříbrnými lodičkami s ostrou špičkou byla Dagmar Havlová naprosto úchvatná.
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Oslnivá byla též herečka Jana Švandová. Ku příležitosti 60. ročníku KVIFF si zvolila barevně nejvýraznější šaty celého večera. Zářivě červená róba byla decentní, zároveň dramaticky tvarovaná díky výraznému korzetu i ramenním vycpávkám. Tomu říkáme šaty nejen na filmový festival, ale i k 79. narozeninám, které Jana Švandová ten den oslavila.