Zemřela Letizia Mowinckelová, dáma za růžovým kostýmkem. Oděv s Kennedyho krví je dodnes ukrytý v trezoru

Letizia se narodila v Římě roku 1920 jako Maria Letizia Crostarosa do rodiny právníka a překladatelky. Není proto překvapením, že sama vystudovala práva na Římské univerzitě. V roce 1947 si vzala Johna W. Mowinckela, který pracoval v zahraničních službách a následně působil v Římě, Paříži, Riu de Janeiru nebo ve Washingtonu.
Přítelkyně přes módu
Jako manželka diplomata se Letizia setkala s Jacqueline Kennedyovou poprvé v roce 1954 na večírku v Římě. Když se o rok později obě potkaly na Rhode Islandu u příležitosti jachtařského závodu America’s Cup, měla na sobě Letizia světle zelené kalhoty, které Jacqueline Kennedyovou zaujaly a pochválila jí je. Mowinckelová je prý zakoupila v Paříži ve slevě, a nabídla se, že paní Kennedyové sežene stejné.
Jacqueline, ohromená jejím módním vkusem, ji poté pověřila nákupem dalších modelů od evropských návrhářů, které měla diskrétně pořizovat a posílat do Bílého domu. Obě se přitom dohodly na legendě o „sestřenici“, pro niž Letizia údajně nakupovala.
Vypadá jako Chanel, ale Chanel to není
Když se první dáma USA před cestou do Dallasu v roce 1963 rozmýšlela, co si vezme na sebe, sáhla po oděvu, který pro ni pořídila její drahá přítelkyně. Tehdy se totiž prezident o oblečení své ženy mimořádně zajímal a výslovně ji žádal, aby v Texasu „těm bohatým republikánským ženám v norkových kožiších a diamantových náramcích ukázala, co je to dobrý vkus.“
Jacqueline si proto vybrala růžový buklé kostým s tmavě modrým lemováním a ladícím kloboučkem, který už předtím několikrát oblékla na jiné společenské události. Byla to tehdy rafinovaná volba – sukňový komplet byl totiž v 50. a 60. letech velmi moderní a stal se symbolem praktické, sebevědomé ženy. Stejně pokroková byla i jeho růžová, svěží a nepřehlédnutelná barva.
O jeho původu se ale historici dlouho přeli a jeho výrobu mylně přisuzovali domu Chanel. Podle Justine Picardieové, spisovatelky a životopiskyně návrhářky Coco Chanel, ale šlo o oděv vyrobený v newyorském ateliéru Chez Ninon. Ten používal autorizované střihy a materiály, které mu značka Chanel dodávala.
Jen ať to všichni vidí
Nádherný kostýmek se nakonec stal němým svědkem atentátu na John F. Kennedyho a zůstal potřísněný jeho krví. Vdova si oděv odmítla převléknout se slovy: „Chci, aby viděli, co Jackovi udělali.“ Růžový kostým proto na sobě měla i během narychlo zorganizované přísahy Lyndona B. Johnsona a při zpátečním letu do Washingtonu. Když si Jacqueline buklé kabátek se sukní konečně sundala, uložila ho do krabice a nevyčištěný odeslala do Národním archivu USA (National Archives and Records Administration) v Marylandu. Jeden z nejznámějších oděvů americké historie je dodnes uchováván v klimatizovaném trezoru a na přání rodiny smí být poprvé vystaven až po roce 2103.
Archivní fotografie z 22. listopadu 1963, na níž soudkyně Sarah T. Hughesová uděluje prezidentskou přísahu Lyndonu Bainesovi Johnsonovi kolem 14:40 (centrálního času) na palubě letounu Air Force One na letišti Love Field v Dallasu. Přísahu sledují paní Johnsonová, paní Kennedyová, Jack Valenti, kongresman Albert Thomas, kongresman Jack Brooks, zástupce tiskového tajemníka Malcolm Kilduff (držící mikrofon) a další svědci.
Posledním kusem oblečení, který paní Mowinckelová pro Jacqueline Kennedyovou získala, byl černý smuteční kostým na prezidentům pohřeb, též kabátek a sukně chanelovského střihu. Dobrý módní vkus si ovšem Letizia udržela až do posledních dnů. Zemřela 14. února a její smrt v později potvrdil syn John C. Mowinckel. Právnička a manželka amerického diplomata se dožila úctyhodných 105 let.