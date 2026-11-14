Schůzka vysoce postavených zástupců Ruska a Ukrajiny v sídle amerického prezidenta byla v mnohém výjimečná. Po dlouhé době se setkaly delegace těchto znepřátelených zemí, aby první dámě USA předaly pocty za zprostředkování příměří ve městě Olešky. Melania Trumpová se na tuto událost náležitě oblékla. Vzala si bílý kalhotový kostým od své oblíbené italské módní značky Dolce & Gabbana, který doplnila bílým tričkem COS a bílými jehlovými podpatky z dílny Christiana Louboutina.
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Bílý kostým Dolce & Gabbana na sobě neměla Trumpová poprvé. Letos si jej oblékla k setkání s humanoidním robotem v Bílém domě, nebo v roce 2018 k proslovu Donalda Trumpa nad stavem Unie. Tentokrát měl ovšem tento oděv výrazně symbolický rozměr. Bílá barva v tomto kontextu evokovala naději. Mnozí dokonce Melanii přirovnali k bílé holubici, tradičnímu symbolu míru. Ovšem pozornost si ten den ukrojila ještě jedna žena...
Velké sako, drahé náušnice
Ruskou delegaci v Bílém domě tvořil nejen vyslanec Kremlu Kirill Dmitrijev, ale také Jana Lantratovová, která působí jako zmocněnkyně pro lidská práva. O šestatřicetileté političce je známo, že v letech 2021 až 2026 působila jako poslankyně za stranu Spravedlivé Rusko. Je silnou podporovatelkou prezidenta Vladimira Putina a ukrajinské úřady ji obvinily z násilných deportací a nelegálních adopcí ukrajinských dětí z okupovaných oblastí.
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Lantratovová na setkání v Bílém domě zvolila outfit, který se pohyboval na hranici tradičního diplomatického oděvu – volnější dvouřadé sako doplnila delší sukní, klasickou pánskou košilí a červenou vzorovanou kravatou. Celek završila podpatky v béžovém odstínu a nepřehlédnutelnými náušnicemi s kameny. Politička tak spojila prvky západní módy s mocenskou estetikou.
Z kritického pohledu však její volba působila v kontextu humanitární krize poněkud rozpačitě. Okázalé šperky a přísně působící oděv spíše demonstrují autoritu než empatii nebo solidaritu. Na rozdíl od Melanie na sobě Lantratovová žádnou bílou vlajku neměla a s ohledem na další vývoj událostí – kdy se ukázalo, že ruská strana humanitární koridor spíše využila k upevnění svých pozic – je také zcela jasné proč.