Klobouk pro maskovaného strážce, dvojnici či figurínu. Proč má být první dámě vidět do očí?

V porovnání s inaugurací v roce 2017 byla ta poslední - co do outfitu první dámy - totálním fiaskem! Před osmi lety měli novináři na bývalou modelku ze Slovinska pěkně políčeno a Melania jim všem zavřela čelist. Celý svět tehdy okouzlila bleděmodrým kompletem z dílny Ralpha Laurena, oblíbeného designéra amerických političek a prvních dam. V šatech s krátkým kabátkem a dlouhými rukavičkami byla ve zvoleném odstínu poslem smíření a světlých zítřků.

Tichá výhružka

Nechápejte mě špatně - i v den druhé inaugurace Donalda Trumpa vypadala Melania v tmavě modrém dvouřadém kabátu se sukní a hedvábnou blůzou od návrháře Adama Leppese skvostně.

Její klobouk od zkušeného modisty Erica Javitse ale byl zcela mimo pravidla jmenování prezidentského páru do úřadu. Kdyby si jen staronová první dáma nasadila tuto inkognito pokrývku u příležitosti státního pohřbu, kdyby se za tragických okolností stala vdovou, nebo kdyby půlka USA lehla popelem, byl by její klobouk s rovnou krempou zásadně symbolický.

Jenomže! Inaugurace je vysoce slavnostní ceremoniál připomínající královskou korunovaci, kdy je od prezidenta a jeho partnerky očekáváno, že nejen složí slib, ale také se představí národu. Jistě - s určitou módní výstředností se v dnešní době, a zvláště u Melanie Trumpové, milovnice pěkné a drahé módy, počítá.

Ale v roli první dámy jsou neodmyslitelně zakotveny i takové vlastnosti jako empatie, lidskost, jistá otevřenost. V klobouku Zorra - mstitele byla Melania poslem hrozby, tichou výhružkou, maskovaným strážcem prezidenta, nikoli jeho partnerkou v důležité roli.

První dámou inaugurace byl někdo jiný

Do obličeje nasazený klobouk tak dal vzniknout internetovým konspiracím, že Melania byla ve skutečnosti zastoupena dvojnicí, že její oděv je osobní vzpourou proti manželovi, že svým maskováním dává Trumpová veřejnosti jasný signál - do tohohle mě netahejte, tohle se mě netýká - jak už se ostatně k druhému prezidentství svého muže vyjádřila, neboť následující čtyři roky nebude trávit v Bílém domě, ale mezi rezortem Mara-a-Lago a New Yorkem.

A tak zatímco Melania Trumpová působila v tajemném klobouku trpícím dojmem, dámou, která dávala po celou dobu inaugurace najevo, že si onu významnou chvíli užívá, byla Usha Vance, manželka nově zvoleného viceprezidenta J. D. Vance. Devětatřicetiletou právničku zdobil ten den nejen jemně růžový kabát z ateliéru Oscar de la Renta, ale také velký úsměv a smějící se oči.