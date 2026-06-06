Fotbalová horečka vrací dresy do našich skříní. Oblékl ho i newyorský starosta

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   10:00
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Mistrovství světa ve fotbale se pomalu blíží a spolu s ním sílí i posedlost módního průmyslu fotbalovou estetikou. Dresy už dávno nepatří jen na stadion – staly se módním výstřelkem, který nosí sportovní fanoušci, celebrity i lidé, kteří netuší, co je to penalta. V jakém trikotu vyrazil newyorský starosta na modlitbu? A ve kterých dresech budou letos fotbalisté dělat největší parádu?
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Polyesterové tričko s krátkým rukávem, číslem hráče a znakem fotbalového klubu to v posledních sezonách dotáhlo na pozici jednoho z nejžádanějších módních trendů současnosti. Za jeho vzestupem stojí nostalgie po estetice přelomu milénia, comeback britské skupiny Oasis i konání letošního fotbalového šampionátu. Módní editoři tak přicházejí se zaručenými tipy, jak fotbalový dres nosit i mimo trávník – s širokými džínami, teniskami Adidas, sukní i podpatky.

Footballcore zasáhl i newyorskou radnici

Víme, že fotbalové dresy nosí Hailey Bieberová i zpěvačka Dua Lipa spolu s kolegyní Sabrinou Carpenterovou. Fotbalová trička do svých kolekcí zařadily i módní značky, které se jinak specializují na luxusní módu – ať už dům Balenciaga, návrhářka Stella McCartneyová nebo italský Armani. Po 22 letech navíc londýnský Arsenal ovládl Premier League a jeho fanoušci oslavili velký úspěch hrdým nošením klubových dresů.

Svůj vlastní nosí nejen syn fotbalové legendy Romeo Beckham, nebo britská zpěvačka Mahalia, ale mezi pyšné nositele se zařadil i starosta New Yorku Zohran Mamdani.

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Ten si dokonce oblékl takzvanou kurtu, tedy dlouhou košili bez límce. Jde o tradiční oděv pocházející z indického subkontinentu, ze zemí jako Indie, Pákistán, Nepál nebo Bangladéš. A právě v tomto výrazném oděvu vyrazil Mamdani na modlitbu Íd al-adhá, islámský Svátek oběti, která se konala v Bronxu. Starostova nepřehlédnutelná kurta vyvolala nejen nadšení, ale i otázky, zda je podobný oděv pro tento ceremoniál vůbec vhodný. Mamdani tím ale dal jasně najevo, že patří k fotbalovým fanouškům, kteří jsou odhodláni svůj tým podporovat i vizuálně.

Ghana s odvážnou volbou

Na mistrovství světa ve fotbale nastoupí letos 48 týmů, což je o 16 víc než na minulém šampionátu, a pokud patříte mezi zapálené fanoušky, máte ve výběru dresu určitě jasno. Jestli ale fotbal běžně nesledujete a chcete se pouze svézt na vlně aktuálního trendu, tady jsou týmy, které budou na turnaji vypadat lépe než ostatní.

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Pánský magazín GQ zaujal španělský venkovní dres od Adidasu – bílý základ jemně doplňuje vínové a zlaté lemování, což z něj dělá jednu z nejsofistikovanějších sad turnaje. Podobně elegantní je i uruguayský domácí trikot v blankytně modré, který díky bílému límečku perfektně pracuje s vintage estetikou.

Mezi týmy s nejvýraznějšími dresy budou letos patřit také Francouzi se svým zlatým kohoutem na prsou a překvapivě jemně zeleným trikotem, jehož barva má odkazovat na Sochu svobody. Podobně odvážnou volbou je i dres Ghany – bílý trikot s černou hvězdou a barevnou kresbou pavučiny. Žluto-červeno-zelená síť odkazuje na Kwaku Ananseho, legendárního pavouka známého ze západoafrické mytologie. Tento mytický podvodník proslul lstivostí a důvtipem, díky čemuž dokázal přechytračit zvířata, bohy i lidi. Přinese štěstí i ghanskému týmu?

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