USA: Oblek, který neškrtí
Americký tým touží na mistrovství světa dokázat, že jeho současná hráčská generace dokáže naplnit očekávání fanoušků, v módních rubrikách už se ale mistry stali. Díky značce Boss totiž Američané ukázali, jak vypadá pánský oblek 21. století. Reprezentační outfity USA od populárního německého výrobce tvoří volná saka s výšivkou na náprsní kapse, kalhoty pohodlného teplákového střihu, úpletové tričko a bílé tenisky Nike. Hráči, kteří přeci jen mají slabost pro klasiku, si mohou z kolekce vybrat variantu s košilí a polobotkami.
Česko: Opisovali jsme od Američanů?
Stejně pohodlné, jen v o něco tmavším odstínu, jsou i obleky našich hráčů. O outfity české reprezentace se postarala značka Steilmann, která je dlouhodobým partnerem našeho národního týmu. Základem kolekce, kterou si ostatně může zakoupit každý český fotbalový fanoušek, jsou nemačkavé obleky z elastického materiálu, lehce oversize, ale stále dostatečně elegantní a v business stylu. Ani dlouhá cesta letadlem či autobusem tak v nich nebude utrpením.
Německo: Béžová jim sluší
Od oblekové fazony se lehce odklonila značka Marc O’Polo, když navrhovala oblečení mimo hřiště pro německý fotbalový tým. Lehké sportovní bundy, kalhoty střihu chinos i trička v barevné kombinaci béžové, černé a bílé jsou ovšem ležérní a zároveň vkusné. Němci, jedni z favoritů celého mistrovství, tak ve svých cestovních kompletech působí velmi moderně a nejsou přehnaně formální.
Španělsko: Chlapci z popové skupiny
Španělé na letišti vypadali jako dokonale sladěný popový boyband, který si letí pro zlato v hudební kategorii. O šatník pro mistrovství světa 2026 se jim totiž postarala módní značka Loewe, která s národním týmem uzavřela čtyřleté partnerství. Hráči tak oblékli béžové a tmavě modré soupravy z kapsáčových kalhot a širokých sportovně laděných bund na zip. Máme jedinou výtku – kožené mokasíny celkovou fazónu španělského týmu spíše kazí a jistě by je šlo nahradit teniskami.
Japonsko: Drží se klasiky
Japonský fotbalový tým se rozhodl prolomit hranici osmifinále v prudce elegantním a precizně zpracovaném outfitu. O slavnostní šatník se Japoncům postaral luxusní britský módní dům Dunhill, který pro ně vytvořil speciální kolekci Samurai Blue. Hráči tak přiletěli z Japonska do USA ve velké parádě – v dokonale střižených trojdílných oblecích, tedy nejen s košilí a kravatou, ale i s vestou!
Francie: Je oblek nutnost?
Galští kohouti se na nějakou hru na eleganci zcela vykašlali. Hlavní favorité na titul totiž spojili síly se značkami Jacquemus a Nike a vytvořili si šatník, který sice propojuje francouzskou luxusní módu se sportovní kulturou, ale závan business módy tady nečekejte. Fotbalový tým Francie se rozhodl, že reprezentační móda už dávno nemusí znamenat oblek s kravatou. Hráči tak nosí šusťákové bundy, stylové tepláky, kraťasy, vysoko vytažené ponožky i dresové prvky, které doplňují minimalistické košile s proužkem. A nakonec – proč ne?