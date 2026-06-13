Francouzi jsou rebelové a Španělé se špatně obuli. Potřebují fotbalisté obleky?

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   10:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Fotbalisté z celé planety dorazili na mistrovství světa, během svých cest a přesunů představili své reprezentační outfity. Mohli jsme tak postřehnout dokonale střižené obleky od prestižních módních domů i volnější modely inspirované streetwearem. Jaké značky oblékají fotbalové hvězdy a které týmy nás v našem módním okénku nejvíce zaujaly?
Hráči španělské reprezentace a jejich trenér Luis de la Fuente před odletem na...

Hráči španělské reprezentace a jejich trenér Luis de la Fuente před odletem na mistrovství světa na letišti Santiago-Rosalía de Castro. (5. června 2026) | foto: Lvaro Ballesteros / Zuma Press / Profimedia

Americká mužská fotbalová reprezentace pózuje v úterý 26. května 2026 v New...
Česká fotbalová reprezentace míří z amerického Dallasu do mexického města...
Německý mužský fotbalový národní tým na letišti ve Frankfurtu při oficiálním...
Členové japonské fotbalové reprezentace odlétají z letiště Narita do Spojených...
6 fotografií

USA: Oblek, který neškrtí

Americký tým touží na mistrovství světa dokázat, že jeho současná hráčská generace dokáže naplnit očekávání fanoušků, v módních rubrikách už se ale mistry stali. Díky značce Boss totiž Američané ukázali, jak vypadá pánský oblek 21. století. Reprezentační outfity USA od populárního německého výrobce tvoří volná saka s výšivkou na náprsní kapse, kalhoty pohodlného teplákového střihu, úpletové tričko a bílé tenisky Nike. Hráči, kteří přeci jen mají slabost pro klasiku, si mohou z kolekce vybrat variantu s košilí a polobotkami.

Díky značce Boss Američané ukázali, jak vypadá pánský oblek 21. století.

Česko: Opisovali jsme od Američanů?

Stejně pohodlné, jen v o něco tmavším odstínu, jsou i obleky našich hráčů. O outfity české reprezentace se postarala značka Steilmann, která je dlouhodobým partnerem našeho národního týmu. Základem kolekce, kterou si ostatně může zakoupit každý český fotbalový fanoušek, jsou nemačkavé obleky z elastického materiálu, lehce oversize, ale stále dostatečně elegantní a v business stylu. Ani dlouhá cesta letadlem či autobusem tak v nich nebude utrpením.

O outfity české reprezentace se postarala značka Steilmann, která je dlouhodobým partnerem našeho nároďáku.

Německo: Béžová jim sluší

Od oblekové fazony se lehce odklonila značka Marc O’Polo, když navrhovala oblečení mimo hřiště pro německý fotbalový tým. Lehké sportovní bundy, kalhoty střihu chinos i trička v barevné kombinaci béžové, černé a bílé jsou ovšem ležérní a zároveň vkusné. Němci, jedni z favoritů celého mistrovství, tak ve svých cestovních kompletech působí velmi moderně a nejsou přehnaně formální.

Od oblekové fazony se lehce odklonila značka Marc O’Polo, když navrhovala oblečení mimo hřiště pro německý fotbalový tým.

Španělsko: Chlapci z popové skupiny

Španělé na letišti vypadali jako dokonale sladěný popový boyband, který si letí pro zlato v hudební kategorii. O šatník pro mistrovství světa 2026 se jim totiž postarala módní značka Loewe, která s národním týmem uzavřela čtyřleté partnerství. Hráči tak oblékli béžové a tmavě modré soupravy z kapsáčových kalhot a širokých sportovně laděných bund na zip. Máme jedinou výtku – kožené mokasíny celkovou fazónu španělského týmu spíše kazí a jistě by je šlo nahradit teniskami.

O šatník pro mistrovství světa 2026 se Španělům postarala módní značka Loewe, která s národním týmem uzavřela čtyřleté partnerství.

Japonsko: Drží se klasiky

Japonský fotbalový tým se rozhodl prolomit hranici osmifinále v prudce elegantním a precizně zpracovaném outfitu. O slavnostní šatník se Japoncům postaral luxusní britský módní dům Dunhill, který pro ně vytvořil speciální kolekci Samurai Blue. Hráči tak přiletěli z Japonska do USA ve velké parádě – v dokonale střižených trojdílných oblecích, tedy nejen s košilí a kravatou, ale i s vestou!

O slavnostní šatník se Japoncům postaral luxusní britský módní dům Dunhill, který pro ně vytvořil speciální kolekci Samurai Blue.

Francie: Je oblek nutnost?

Galští kohouti se na nějakou hru na eleganci zcela vykašlali. Hlavní favorité na titul totiž spojili síly se značkami Jacquemus a Nike a vytvořili si šatník, který sice propojuje francouzskou luxusní módu se sportovní kulturou, ale závan business módy tady nečekejte. Fotbalový tým Francie se rozhodl, že reprezentační móda už dávno nemusí znamenat oblek s kravatou. Hráči tak nosí šusťákové bundy, stylové tepláky, kraťasy, vysoko vytažené ponožky i dresové prvky, které doplňují minimalistické košile s proužkem. A nakonec – proč ne?

Hlavní favorité na titul spojili síly se značkami Jacquemus a Nike a vytvořili si šatník, který sice propojuje francouzskou luxusní módu se sportovní kulturou, ale závan business módy tady nečekejte.

Co fotbalovým týmům sluší víc?

celkem hlasů: 12
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Beckham má hvězdu na chodníku slávy. Gratuloval mu Cruise, syn Brooklyn nepřišel

Manželé Beckhamovi a Tom Cruise (12. června 2026)

Česko může mít v roce 2040 fotbalové Euro se Slovenskem a Rakouskem, řekl Kupka

Konferenci ODS zahájil šéf strany Martin Kupka s fotbalovým míčem a slovy, že...

Čekstajl

Francouzi jsou rebelové a Španělé se špatně obuli. Potřebují fotbalisté obleky?

Hráči španělské reprezentace a jejich trenér Luis de la Fuente před odletem na...

Obávaný lídr venezuelského gangu je po smrti. Zabili jsme ho, hlásí Trump

Při americkém útoku byl zabit šéf venezuelského zločineckého gangu Tren de...

Architektura má být pokorná, soudí bratři Chalupovi. Čáru přes rozpočet jim udělal pád Nečasovy vlády

Dodnes tátovi ukazujeme naši práci, bavíme se o ní u kafe. A stále nás...

Komentář

Virus, který přemýšlí. AI může změnit staré počítačové červy v mnohem horší hrozbu

ilustrační snímek

Omezujete svobodu projevu. FIFA zakázala íránským fanouškům vlajku, čelí žalobě

Fanoušci ženské íránské reprezentace během úvodního zápasu Asijského poháru s...

Peníze výměnou za neútočení? SAE popřely, že by Íránu převedly tři miliardy dolarů

Na letišti v Dubaji došlo k přerušení letového provozu kvůli nárazu dronu do...

Prada pomohla se speciálním oblečením, ale nám ho neprodají ani za milion

Skafandr pro astronauty mise Artemis IV

Dva řidiči zemřeli při nehodě a požáru kamionů. Dálnice D2 u Brna je uzavřená

Dálnice D2 je na 11. km v obou směrech stále uzavřena po střetu dvou...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

USA - Paraguay 4:1, úspěšný vstup do domácího MS, dvakrát se prosadil Balogun

Američan Folarin Balogun slaví se spoluhráči gól proti Paraguayi.

Autem do Chorvatska 2026. Kde ho nabít, kolik stojí paliva, ubytování, vstupy i jídlo

Další položkou na cestě do Chorvatska jsou turistické atrakce. Jedním z...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.