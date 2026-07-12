Moc červeného kostýmu. Pozvedl Gucci i Paltrowovou, teď zazářil ve Varech

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   9:00
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Francouzská herečka Juliette Binoche, příjezd na červený koberec KVIFF,...

Francouzská herečka Juliette Binoche, příjezd na červený koberec KVIFF, 09.07.2026 | foto: Anna Kristová / MFDNES + LN / Profimedia

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Denisa Dvořáková. Party investiční skupiny Progresus Invest Holding proběhla 7....
Gwyneth Paltrowová v obleku od značky Gucci, který poprvé oblékla v roce 1996....
11 fotografií
Červený sametový kostým se před třiceti lety stal symbolem nové éry slavného italského domu i jedním z nejcitovanějších outfitů americké herečky Gwyneth Paltrowové. V různých podobách ho nyní oblékly i hvězdy na filmovém festivalu v Karlových Varech, aniž by možná tušily, že odkazují na jeden z nejikoničtějších modelů všech dob.

Pomyslnou přehlídku kalhotových kostýmů v rudém odstínu odstartovala Berenika Kohoutová. Herečka a zpěvačka zvolila na zahájení 60. ročníku karlovarského festivalu zářivě červený model značky Leeda, jehož základ tvořil minimalistický overal s hedvábnou pelerínou. Ta se ve větru proměňovala v efektní plášť, na pódiu se z ní ovšem stala transparentní róba. Povedenou variaci na červený monochromatický look předvedla také Vendula Pizingerová, jejíž červené kalhoty s krajkovou halenkou a výraznou mašlí navrhla Martina Pipková Loudová.

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Moderně pojatý červený komplet ovšem předvedla oscarová Juliette Binocheová. Hvězda snímku Čokoláda předstoupila před filmové fanoušky v oversized modelu, který propojoval klasickou krejčovinu se sportovními prvky – široké sako francouzské herečky nečekaně doplňovala šusťáková vsadka s kapucí na zip! Stejně nepřehlédnutelná byla i modelka Denisa Dvořáková, jejíž kostým se zvonovými kalhotami působil jako pocta vůbec nejslavnějšímu červenému kostýmu v dějinách módy.

Hodně sametu a nedbalý účes

Na předávání cen MTV Video Music Awards se v roce 1996 odehrál zásadní okamžik pro jednu italskou módní značku a jednu mladou americkou herečku. Nadějnou hvězdou byla třiadvacetiletá Gwyneth Paltrowová, která už za sebou měla hlavní roli ve snímku Emma a její kariéra byla na strmém vzestupu. Na hudební událost si tehdy Gwyneth oblékla nápadný kalhotový kostým z červeného sametu, jehož precizní střih odlehčila bleděmodrou rozhalenou košilí a vlasy sčesanými do nedbalého culíku.

Gwyneth Paltrowová v obleku od značky Gucci, který poprvé oblékla v roce 1996. Od té doby se model dočkal reedice a jeho rafinovanosti podléhají ženy i muži.

Výrobcem jejího outfitu byl módní dům Gucci, pro něhož byla pozornost od mladé vycházející hvězdy Hollywoodu, mimořádně symbolická. Značka si od 20. let minulého století budovala pověst produkcí jezdeckých potřeb, luxusních kabelek a zavazadel, ale na začátku 90. let se ocitla na pokraji bankrotu. Bylo tak zřejmé, že potřebuje zásadní proměnu.

Záchrana z Texasu

Ona proměna přišla v roce 1994 a jmenovala se Tom Ford, mladý designér a rodák z Texasu. Dodat tradičnímu výrobci kožených doplňků moderní lesk se sice zdálo jako velká výzva, Ford ji ale splnil s nevídaným úspěchem. Ze zaprášené značky Gucci vytvořil módní dům s úplně novou identitou – luxusní, sebevědomou, sexy a provokativní. Sametový červený kostým z kolekce podzim/zima 1996 se stal jedním z nejvýraznějších symbolů této éry a dodnes patří k nejikoničtějším návrhům Toma Forda pro Gucci. Tím ale jeho příběh neskončil.

Francouzská herečka Juliette Binoche, příjezd na červený koberec KVIFF, 09.07.2026
Zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 3. července 2026. Herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová.
Vendula Pizingerová 05-07-2026, MFF Karlovy Vary 2026, přehlídka Martina Pipková Loudová a Bandi
Denisa Dvořáková. Party investiční skupiny Progresus Invest Holding proběhla 7. 7. 2026 v karlovarském Hotelu Imperial.
11 fotografií

Kolem roku 2020 zachvátila módní svět vlna nostalgie po devadesátkách a tvorba Toma Forda pro Gucci byla jedním z nejvyhledávanějších symbolů tohoto období – stejně jako styl Gwyneth Paltrowové, tehdy jedné z nejobsazovanějších hollywoodských hereček a pravidelné návštěvnice červených koberců. Zájem o estetiku 90. let vystřelil hodnotu populárního kostýmu vzhůru a jeden z původních modelů se v aukci prodal za přibližně osm tisíc dolarů (tedy téměř 170 tisíc korun).

Když poté Gucci slavil v roce 2021 sto let od svého založení, tehdejší kreativní ředitel Alessandro Michele vzdal tomuto legendárnímu modelu hold a pro přehlídku Love Parade připravil jeho moderní interpretaci. A Gwyneth Paltrowová seděla mezi diváky ve svém, tehdy už pětadvacet let starém, rudém kompletu.

Která variace červeného kostýmu je nejpovedenější?

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