Pláštěnka a gumáky, šaty vyšívané bodlákem. Královna Alžběta II. navždy ovlivnila britskou módu

Karolína Minaříková Krupková
10:00
Britská panovnice Alžběta II. by letos oslavila 100. narozeniny. Buckinghamský palác k této příležitosti otevřel výstavu Queen Elizabeth II: Her Life in Style, na níž až do října představí dvě stovky předmětů z královniny skříně. Co lze najít na nákladné výšivce jejích korunovačních šatů? A co patřilo mezi královniny oblíbené volnočasové kousky?
Královna Alžběta II. po návštěvě Royal Commonwealth Society v Londýně. (14....

Královna Alžběta II. po návštěvě Royal Commonwealth Society v Londýně. (14. listopadu 2012) | foto: Ian Gavan/PA Images/Profimedia

Britská panovnice Alžběta II. by letos oslavila 100. narozeniny. Buckinghamský...
Britská panovnice Alžběta II. by letos oslavila 100. narozeniny. Buckinghamský...
Britská panovnice Alžběta II. by letos oslavila 100. narozeniny. Buckinghamský...
Britská panovnice Alžběta II. by letos oslavila 100. narozeniny. Buckinghamský...
44 fotografií

Když se řekne „módní styl Alžběty II.“, většina z nás si představí pověstné kabelky její výsosti, o nichž se tradovalo, že pokud si je královna přendala z jedné ruky do druhé nebo je odložila na stůl, bylo to znamení pro ochranku: „Odveďte mě odsud.“

Křiklavé barvy na šatech a kloboucích si pak panovnice oblíbila nejen proto, aby ji její poddaní v davu lépe viděli, ale i proto, aby její strážci měli lepší přehled o tom, kde se jejich ostře sledovaná chráněnkyně vyskytuje.

Korunovační róba jako manifest

Pojem módní ikona by si však s Alžbětou II. spojil asi jen málokdo. V průběhu času totiž byla její garderoba, která vysílala jasný signál tradice, konzervatismu a stability, ve stínu stylových hvězd, jakou byla její sestra princezna Margaret, později princezna Diana nebo v posledních letech i princezna Catherine. Tyto dámy si ale na rozdíl od hlavy monarchie mohly dovolit volně vlát v nestálém větru módních trendů.

Fotit královnu? Myslela jsem, že umřu, vzpomíná uznávaná fotografka. Propojení s lidmi je pro ni zásadní

Přesto byla britská panovnice co do vkusu velmi vytříbenou nositelkou, která pečlivě hlídala každý steh svého oblečení. Důkazem budiž korunovační šaty, středobod celé výstavy. V roce 1953 je pro její výsost vytvořil britský návrhář Norman Hartnell z hedvábí, které zdobí našité diamanty, perly, zlaté pajetky a detailně propracovaná výšivka – ta zahrnuje květinovou symboliku Spojeného království i států Commonwealth, tedy tudorovskou růži, skotský bodlák, velšský pórek, irský trojlístek, kanadský javorový list i indický lotosový květ.

Babička v šátku i dívka s křídly

Co do vkusu měla Alžběta II. i další polohu – a to milovnice přírody, zvířat, a volných chvil na sídle Balmoral ve Skotsku. Právě tam ji paparazzi často zachytili, jak se prochází po vřesovištích nebo jezdí ve svém Land Roveru, nikoli ve vyšívaných róbách, ale v poctivém vlněném tvídu, dobře navoskované bundě a v pevných holinách.

Královna Alžběta II. po návštěvě Royal Commonwealth Society v Londýně. (14. listopadu 2012)
Britská panovnice Alžběta II. by letos oslavila 100. narozeniny. Buckinghamský palác k této příležitosti otevřel výstavu Queen Elizabeth II: Her Life in Style. (9. dubna 2026)
Britská panovnice Alžběta II. by letos oslavila 100. narozeniny. Buckinghamský palác k této příležitosti otevřel výstavu Queen Elizabeth II: Her Life in Style. (9. dubna 2026)
Britská panovnice Alžběta II. by letos oslavila 100. narozeniny. Buckinghamský palác k této příležitosti otevřel výstavu Queen Elizabeth II: Her Life in Style. (9. dubna 2026)
44 fotografií

Na výstavě Queen Elizabeth II: Her Life in Style tak najdeme nejen její jezdeckou pláštěnku Burberry, ale i kostýmek ze skládané sukně a tvídového sáčka, který pro královnu vytvořil již dobře známý Norman Harnell.

Podle kurátorů panovnice za svůj dlouhý život, který skončil v roce 2022, nashromáždila kolem 4 000 kusů garderoby. Mezi róbami, klobouky a tartany se tak nacházejí i skutečné poklady – například královniny roztomilé šatečky z dětství.

Za zmínku stojí šaty pro družičku od britského designéra Edwarda Molyneux, které si malá Alžběta oblékla na svatbu v roce 1934. Stejně půvabný je i dětský kostým ze stejného roku – tylové šaty s průhlednými vílími křídly, která zdobila záda malé dívku ještě předtím, než si na ně naložila starosti celého království.

