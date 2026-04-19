Pláštěnka a gumáky, šaty vyšívané bodlákem. Královna Alžběta II. navždy ovlivnila britskou módu

Když se řekne „módní styl Alžběty II.“, většina z nás si představí pověstné kabelky její výsosti, o nichž se tradovalo, že pokud si je královna přendala z jedné ruky do druhé nebo je odložila na stůl, bylo to znamení pro ochranku: „Odveďte mě odsud.“
Křiklavé barvy na šatech a kloboucích si pak panovnice oblíbila nejen proto, aby ji její poddaní v davu lépe viděli, ale i proto, aby její strážci měli lepší přehled o tom, kde se jejich ostře sledovaná chráněnkyně vyskytuje.
Korunovační róba jako manifest
Pojem módní ikona by si však s Alžbětou II. spojil asi jen málokdo. V průběhu času totiž byla její garderoba, která vysílala jasný signál tradice, konzervatismu a stability, ve stínu stylových hvězd, jakou byla její sestra princezna Margaret, později princezna Diana nebo v posledních letech i princezna Catherine. Tyto dámy si ale na rozdíl od hlavy monarchie mohly dovolit volně vlát v nestálém větru módních trendů.
Přesto byla britská panovnice co do vkusu velmi vytříbenou nositelkou, která pečlivě hlídala každý steh svého oblečení. Důkazem budiž korunovační šaty, středobod celé výstavy. V roce 1953 je pro její výsost vytvořil britský návrhář Norman Hartnell z hedvábí, které zdobí našité diamanty, perly, zlaté pajetky a detailně propracovaná výšivka – ta zahrnuje květinovou symboliku Spojeného království i států Commonwealth, tedy tudorovskou růži, skotský bodlák, velšský pórek, irský trojlístek, kanadský javorový list i indický lotosový květ.
Babička v šátku i dívka s křídly
Co do vkusu měla Alžběta II. i další polohu – a to milovnice přírody, zvířat, a volných chvil na sídle Balmoral ve Skotsku. Právě tam ji paparazzi často zachytili, jak se prochází po vřesovištích nebo jezdí ve svém Land Roveru, nikoli ve vyšívaných róbách, ale v poctivém vlněném tvídu, dobře navoskované bundě a v pevných holinách.
Na výstavě Queen Elizabeth II: Her Life in Style tak najdeme nejen její jezdeckou pláštěnku Burberry, ale i kostýmek ze skládané sukně a tvídového sáčka, který pro královnu vytvořil již dobře známý Norman Harnell.
Podle kurátorů panovnice za svůj dlouhý život, který skončil v roce 2022, nashromáždila kolem 4 000 kusů garderoby. Mezi róbami, klobouky a tartany se tak nacházejí i skutečné poklady – například královniny roztomilé šatečky z dětství.
Za zmínku stojí šaty pro družičku od britského designéra Edwarda Molyneux, které si malá Alžběta oblékla na svatbu v roce 1934. Stejně půvabný je i dětský kostým ze stejného roku – tylové šaty s průhlednými vílími křídly, která zdobila záda malé dívku ještě předtím, než si na ně naložila starosti celého království.