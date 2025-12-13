Kdo se letos oblékl nejzajímavěji? A proč právě těchto pět osobností nastavilo stylovou laťku tak vysoko?
Aňa Geislerová
Jen málokterá z českých hvězd měla letos tolik povedených outfitů jako herečka Aňa Geislerová. Díky hlavní roli v road movie Karavan i převzetí medaile Za zásluhy o stát v oblasti umění nám předvedla skutečný kaleidoskop nádherných rób. Od fialových šatů značky Anamé na Pražském hradě, přes originální zelené šaty ze sklíček pivních lahví v Karlových Varech, až po éterické bílé šaty na filmovém festivalu v Cannes – každý z jejích outfitů byl malým módním zážitkem.
Abir Al-Sahlani
Cenu za nejlépe oblečenou europoslankyni letos bez váhání získává švédská politička íránského původu Abir Al-Sahlani. Sebe sama označuje za liberální multikulti a je též obhájkyně lidských práv, která dokáže své emotivní projevy podtrhnout výrazně barevnými outfity i množstvím chrastících šperků. Ať už za řečnickým pultíkem označuje Roberta Fica za „Putinova trojského koně“, nebo vybízí muže, aby více přispívali k boji proti násilí na ženách, Al-Sahlani při tom vždy předvede dokonalou lekci v tom, jak k vlastním slovům přitáhnout pozornost.
Melania Trumpová
Jen málo módních doplňků si v tomto roce ukrojilo tolik pozornosti jako klobouk americké první dámy – nízká pokrývka hlavy s krempou tak širokou, že jí téměř nebylo vidět do očí. Model od modisty Erica Javitse vynesla paní Trumpová už při lednové inauguraci, kde kvůli klobouku téměř nemohla přijmout polibek od svého chotě. Další, tentokrát fialovou variantu, si nasadila při setkání s britskou královskou rodinou, kde opět působila dojmem „prosím, předstírejte, že tu nejsem“. Můžeme se tomu smát, můžeme nevěřícně kroutit hlavou, ale jedno se tomuto klobouku upřít nedá – jednou se stane symbolem trumpovské éry.
Jennifer Lawrenceová
Jako jedna z nejlepších hollywoodských hereček má Jennifer Lawrenceová po boku špičkového stylistu, takže její volby na červený koberec bývají bezchybné. To, co však letos skutečně upoutalo pozornost módních editorů, byly její outfity při běžných pochůzkách po New Yorku. Žádné dlouhé vlečky ani podpatky, ale tepláky, oversize trička, leopardí kabát, tenisky a dlouhé vlasy schované pod kšiltovkou. Hereččin styl „rychle něco popadnout a ozvláštnit to lehce ztřeštěným kouskem“ je přesně to, co dnes mnohé inspiruje – zejména mladé ženy, které stejně jako Jennifer žonglují mezi prací a mateřstvím.
Oasis
Nikdo letos neovlivnil každodenní módu napříč generacemi – od náctiletých až po padesátníky – jako bratři Liam a Noel Gallagherovi. Zakládající členové skupiny Oasis se totiž po šestnácti letech osobních sporů rozhodli vrátit na pódia a spolu s hitem Supersonic oživili i svou módní uniformu. Demonstrovali tak, že jejich styl – široké kalhoty, tenisky Samba, fotbalový dres, plátěný bucket hat a objemná větrovka – je stále v kurzu. Svému hudebnímu návratu navíc Oasis dodali lesk i množstvím módních spoluprací – od Adidasu přes značku LPFF až po slovenský obuvní brand Novesta.