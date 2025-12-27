ČEKSTAJL: Džíny modrooké Sydney a invaze Labubu. Znáte top módní momenty tohoto roku?

Rok 2025 byl bohatý na mnoho módních událostí, které rozdělily veřejnost na nesmiřitelné tábory, vyvolaly jak nadšení, tak i opovržení po celém světě. Od stamilionové aukce jedné černé kabelky přes slavnou otázku „Máte vůbec nějaký oblek?“ až po spory o odhalená břicha českých školaček – móda nám letos ukázala, že je nejen estetickým vyjádřením, ale i společenským tématem, které provokuje, inspiruje a baví.
Herečka Sydney Sweeney v nové reklamní kampani oděvní značky American Eagle. Kampaň nese název Sydney Sweeney má skvělé džíny a její součástí je 3D instalace na newyorském Times Square. (23. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Sydney Sweeney
Smí crop top do školy?

Zákaz crop topů a tepláků ve školách otevřel debatu o hranici mezi vhodným oblékáním a právem mladých lidí na sebevyjádření. Vše odstartovala brněnská základní škola v Sirotkově ulici, kde vedení zakázalo tepláky i oblečení odhalující břicho s vysvětlením, že tak chtějí děti připravit na budoucí život. Česká školní inspekce však upozornila, že podobná pravidla mají pouze doporučující charakter a jejich vymáhání je v rozporu s právními předpisy.

Návrhář Demna Gvasalia byl v prostorách francouzského ministerstva kultury oceněn za módní přínos. Zelenou stužku s medailí si nechal připnout na černé vytahané tričko s dírami.

Připomínka, že móda může skutečně být výrazem sebevyjádření, platí nejen pro teenagery – důkazem je i návrhář Demna Gvasalia, který byl v únoru v prostorách francouzského ministerstva kultury oceněn za módní přínos a zelenou stužku s medailí si nechal připnout na své černé vytahané tričko s dírami.

Invaze Labubu

Možná nechápete, co na nich všichni vidí a kolik jsou lidé ochotni za ně utratit, ale existenci tohoto módního fenoménu jste letos rozhodně nemohli minout. Labubu ovládla jaro 2025 jako nepřehlédnutelný přívěsek na kabelky, batohy i klíče. Její obliba se rychle rozšířila po sociálních sítích – především na TikToku, který zaplavily sběratelské úlovky i stylingové tipy.

Zatracovaný i velebený Přívěsek na kabelku Labubu je jen aktuálním avatarem letitého fenoménu

Popularitu zubatého plyšáka také zvýšila tenistka Naomi Osaka, která ho v různých barvách a provedeních bere na kurty jako talisman. Autorem Labubu je ovšem ilustrátor Kasing Lung, který ji vytvořil už před zhruba deseti lety jako součást své ilustrované knihy The Monsters. A zdá se, že tento popkulturní fenomén ještě zdaleka neřekl poslední slovo – připravuje se totiž i jeho filmové zpracování.

Reklama na džíny, která rozdělila veřejnost

Jedny modré džíny, jedna krásná herečka – a jeden nečekaný poprask. Reklamní kampaň značky American Eagle s herečkou Sydney Sweeney v hlavní roli se během pár dní proměnila z módního spotu v celospolečenskou debatu. Sedmadvacetiletá hvězda totiž v kampani pózuje v sexualizovaných pózách a zastřeným hlasem si pohrává se slovy „genes“ a „jeans“ (geny a džíny).

Zatímco část publika byla nadšená, jiní v tom viděli problematický podtext – od obvinění z eugeniky přes připomínky nacistické estetiky až po kritiku údajného napojení na konzervativní hodnoty hnutí MAGA.

Proměna válečné uniformy

Volodymyr Zelenskyj se po třech letech nošení vojenského khaki trička rozhodl kultivovat svůj styl. Předcházel tomu však velmi trapný moment, když v únoru navštívil Bílý dům. Prezident dorazil v černém triku s ukrajinským trojzubcem a novinář Brian Glenn jej veřejně pokáral otázkou, proč nemá oblek.

Při další návštěvě Washingtonu už si Zelenskyj vzal černou košili a vojensky laděné černé sako – i když technicky vzato jde spíše o košilovou bundu z pevného plátna. Model vytvořený ve spolupráci s návrhářem Viktorem Anisimovem ocenil nejen Donald Trump, ale novinář Glenn se Zelenskému dokonce omluvil.

Dražba původní Birkin bag

Ikonická kabelka Jane Birkin

Jednoznačně nejsilnější moment roku z hlediska módní historie se odehrál v červenci, kdy se na aukci domu Sotheby’s objevila velmi vzácná Birkin bag – úplně první kabelka, kterou módní dům Hermès navrhl v roce 1984 pro Jane Birkin. Kladívko nakonec vzácný kousek odkleplo soukromému sběrateli z Japonska za 8,5 milionu eur, tedy 211,4 milionu korun. Bedlivě sledovaná dražba tak definitivně potvrdila, že i kabelky mohou být mnohem víc než jen módním doplňkem, a navíc etablovala Birkin bag jako kulturní artefakt, investiční předmět i umělecké dílo.

