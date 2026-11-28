Elon Musk i Mark Zuckerberg už nějakou tu dobu s koženou bundou flirtují. Zakladatel kosmické společnosti SpaceX se rád převléká za rockera, ať už odhaluje nový model automobilu Tesla, či vystupuje na konferencích jako byla SXSW, kam přišel v hnědém křiváku s beránčím límcem.
Otec Facebooku se od své skromné uniformy odklonil již před pár lety, kdy obyčejný streetwear nahradil luxusní módou. Místo šedého trička náhle nosí kabáty s kožešinovými lemy. V roce 2024 ostatně došlo ke slavné výměně mezi Zuckerbergem a Jensenem Huangem. Oba muži si přímo na pódiu konference SIGGRAPH své bundy vyměnili.
Konec mikinové módy zřejmě započal právě Jensen Huang. Ředitel společnosti Nvidia prý vlastní něco mezi 30 až 40 kusy kožených bund a slabost má pro luxusní značky – obléká kousky od Toma Forda, nebo Dolce & Gabbana. Prakticky je neodkládá. Ať už hovoří na konferencích nebo se setkává s politiky, vždy je Huang v kůži. Před dvěma lety navíc veřejnost zaujal speciálním koženým kouskem, černou bundou z telecí kůže s efektem ještěří kůže, která byla lesklá tak, že neušla pozornosti sociálních sítí.
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Mistr střídmosti a roláků. Isseye Miyakeho inspirovala křehkost a rafinovanost japonských origami
Steve Jobs měl svůj černý rolák od japonského módního návrháře Isseye Miyakeho, Mark Zuckerberg měl skříň plnou šedých triček. Nyní se z černé kožené bundy stává synonymum pro image technologických inovátorů. Jenže křivák má poněkud jiný podtext než fádní sepraně vyhlížející tričko. Kožená bunda je drahý oděv, je to masivní kus oblečení, za nímž stojí poctivá řemeslná práce. Historicky jde o oblečení letců, vojáků, hrdinů, motorkářů, frajerů.
Tady končí legrace
Proč ale právě kožená bunda? A proč technologičtí inovátoři najednou svůj šatník mění? Odpověď možná souvisí s tím, jak se za poslední roky proměnilo samotné technologické odvětví i svět internetu. Zatímco Steve Jobs se snažil dostat počítače do běžných domácností a Mark Zuckerberg propojoval lidi, Jensen Huang zosobňuje novou éru, v níž technologie přestávají být pouhým nástrojem zábavy.
Do světa někdejších nerdů z garáží stále výrazněji pronikají témata jako obavy z budoucnosti, nahrazování lidské práce umělou inteligencí, národní bezpečnost nebo dopady technologického rozvoje na životní prostředí. A pokud chcete působit jako někdo, kdo má budoucnost pevně v rukou, právě kožená bunda je možná tím nejvhodnějším převlekem.