Módní bilance končícího léta. Sydney Sweeney má konkurenci, Karel III. nezklamal

Souboj nahých šatů
Poloprůsvitnou róbou zaujala Kaia Gerberová, když si na premiéru seriálu The Shards oblékla dílo značky Valentino ze stříbrné látky s jemnou mřížkou a flitry. Podoba s její matkou, supermodelkou Cindy Crawfordovou, byla přitom nepřehlédnutelná. Trendu nahých šatů se ale ujala i Sydney Sweeney, která zazářila v archivním modelu z kolekce Giorgio Armani pro rok 2000. Hereččinu róbu v tmavě stříbrném odstínu tvořila síťovina s flitry, která působila jako tekutý kov.
Kate versus Kate
Dvě britské ikony a jejich letní móda. Supermodelka Kate Mossová dorazila na přehlídku módního domu Saint Laurent v Paříži ve stylu 90. let – v černých džínách, tílku s krajkovým lemováním, saténovém blazeru a černých brýlích. Naopak Princezna z Walesu toto léto vsadila na romantickou klasiku. Na charitativním utkání Royal Charity Polo Cup zaujala v šatech s černobílým kostkovaným vzorem. Model se vyznačoval hranatým výstřihem, korzetovým pasem a splývavou sukní áčkového střihu. Pro princeznu Catherine šlo o výjimečnou událost – na akci se totiž objevila po několika letech; předchozí dva ročníky musela vynechat kvůli léčbě rakoviny.
Slavnostní a rebelské
Královna nezávislého filmu Chloë Sevigny vynesla na premiéru seriálu The Five-Star Weekend šaty v máslovém odstínu s odhalenými rameny od návrháře Samuela Guì Yanga. Nezačištěné a záměrně potrhané lemy dodaly její slavnostní róbě s vlečkou rebelský podtón. Její kolegyně Katie Holmesová si na premiéru snímku Happy Hours oblékla elegantní saténové šaty s jemnými krajkovými detaily od značky Chloé. Obě dámy to sice od módních kritiků schytaly za neladící černé obutí, ale co myslíte – je takový kontrast opravdu přešlapem?
Léto na tenisových kurtech
Zatímco hráčky hýřily extravagancí a barvami, na tribunách vládla letos elegance. Americký herec Rami Malek je toho dokonalým příkladem. Na wimbledonském šampionátu předvedl moderní krejčovinu inspirovanou francouzskou riviérou, když svůj krémový oblek doplnil místo klasické košile pruhovaným tričkem. Naopak běloruská tenistka Aryna Sabalenková na US Open rozzářila kurty v netradičním modelu od značky Nike. Její oranžový outfit se skládal ze sportovní podprsenky, šortek a lehkých síťovaných minišatů – dokonale funkční outfit do horkého počasí, který nadělá i spoustu parády.
Jak se vkusně obléknout do vedra?
Karel III. je svou elegancí proslulý a na květinové výstavě v Sandringhamu tomu nemohlo být jinak. Britský král si oblékl padnoucí béžový oblek s jemně růžovou košilí, kterou perfektně sladil s vínovou kravatou a vzorovaným kapesníčkem. Zpěvačka Jennifer Lopezová zase vyrazila se svými dětmi na prázdniny do Itálie, kde předvedla dokonalou módní přehlídku a střídala jeden stylový outfit za druhým. Nejvíce však J.Lo oslnila v béžových korzetových šatech, které doplnila balerínami, slamákem a kabelkou basket bag.