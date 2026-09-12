Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Módní bilance končícího léta. Sydney Sweeney má konkurenci, Karel III. nezklamal

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   10:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Sydney Sweeney pózuje pro fotografy na akci Armani Beauty během 83. ročníku...

Sydney Sweeney pózuje pro fotografy na akci Armani Beauty během 83. ročníku filmového festivalu v Benátkách v Itálii ve čtvrtek 3. září 2026. | foto: ČTK / AP / Scott A Garfitt

Sydney Sweeney na akci Armani Beauty, během 83. ročníku Mezinárodního filmového...
Kaia Gerber se v pondělí 27. července 2026 v New Yorku účastní světové premiéry...
Král Karel a královna Kamila se 22. července 2026 účastní květinové výstavy RHS...
Jennifer Lopez se svými dětmi na výletě v Benátkách. Instagram, 3. srpna 2026
11 fotografií
Toto léto bylo co do módy plné odvážných experimentů i návratů do minulosti. Mezi nejvýraznější trendy letošní sezony totiž patřily takzvané naked dresses neboli nahé šaty, modely v odstínu másla i devadesátkový minimalismus. Které slavné osobnosti je vynesly nejlépe?
Sydney Sweeney na akci Armani Beauty, během 83. ročníku Mezinárodního filmového...
Kaia Gerber se v pondělí 27. července 2026 v New Yorku účastní světové premiéry...

Souboj nahých šatů

Poloprůsvitnou róbou zaujala Kaia Gerberová, když si na premiéru seriálu The Shards oblékla dílo značky Valentino ze stříbrné látky s jemnou mřížkou a flitry. Podoba s její matkou, supermodelkou Cindy Crawfordovou, byla přitom nepřehlédnutelná. Trendu nahých šatů se ale ujala i Sydney Sweeney, která zazářila v archivním modelu z kolekce Giorgio Armani pro rok 2000. Hereččinu róbu v tmavě stříbrném odstínu tvořila síťovina s flitry, která působila jako tekutý kov.

Kdo ovládl trend „naked dress“?

Kate Moss se účastní přehlídky pánské kolekce Saint Laurent jaro/léto 2027 v...
10. 7. 2026. Windsor, Spojené království. Princ William a Kate Middleton, princ...

Kate versus Kate

Dvě britské ikony a jejich letní móda. Supermodelka Kate Mossová dorazila na přehlídku módního domu Saint Laurent v Paříži ve stylu 90. let – v černých džínách, tílku s krajkovým lemováním, saténovém blazeru a černých brýlích. Naopak Princezna z Walesu toto léto vsadila na romantickou klasiku. Na charitativním utkání Royal Charity Polo Cup zaujala v šatech s černobílým kostkovaným vzorem. Model se vyznačoval hranatým výstřihem, korzetovým pasem a splývavou sukní áčkového střihu. Pro princeznu Catherine šlo o výjimečnou událost – na akci se totiž objevila po několika letech; předchozí dva ročníky musela vynechat kvůli léčbě rakoviny.

Který britský styl je vám bližší?

Americká herečka Chloe Sevigny se 8. července 2026 účastní premiéry seriálu...
Katie Holmes v šatech od Chloe na světové premiéře filmu „Happy Hours“, 25....

Slavnostní a rebelské

Královna nezávislého filmu Chloë Sevigny vynesla na premiéru seriálu The Five-Star Weekend šaty v máslovém odstínu s odhalenými rameny od návrháře Samuela Guì Yanga. Nezačištěné a záměrně potrhané lemy dodaly její slavnostní róbě s vlečkou rebelský podtón. Její kolegyně Katie Holmesová si na premiéru snímku Happy Hours oblékla elegantní saténové šaty s jemnými krajkovými detaily od značky Chloé. Obě dámy to sice od módních kritiků schytaly za neladící černé obutí, ale co myslíte – je takový kontrast opravdu přešlapem?

Je černé obutí ke světlým šatům špatnou volbou?

Rami Malek sleduje dění na centrálním kurtu Wimbledonského tenisového...
Naomi Ósaka vs. Anastasia Sabalenková na stadionu Arthur Ashe během US Open,...

Léto na tenisových kurtech

Zatímco hráčky hýřily extravagancí a barvami, na tribunách vládla letos elegance. Americký herec Rami Malek je toho dokonalým příkladem. Na wimbledonském šampionátu předvedl moderní krejčovinu inspirovanou francouzskou riviérou, když svůj krémový oblek doplnil místo klasické košile pruhovaným tričkem. Naopak běloruská tenistka Aryna Sabalenková na US Open rozzářila kurty v netradičním modelu od značky Nike. Její oranžový outfit se skládal ze sportovní podprsenky, šortek a lehkých síťovaných minišatů – dokonale funkční outfit do horkého počasí, který nadělá i spoustu parády.

Jaký tenisový styl je pro vás ten pravý?

Král Karel a královna Kamila se 22. července 2026 účastní květinové výstavy RHS...
Jennifer Lopez se svými dětmi na dovolené v Itálii, 3. srpna 2026.

Jak se vkusně obléknout do vedra?

Karel III. je svou elegancí proslulý a na květinové výstavě v Sandringhamu tomu nemohlo být jinak. Britský král si oblékl padnoucí béžový oblek s jemně růžovou košilí, kterou perfektně sladil s vínovou kravatou a vzorovaným kapesníčkem. Zpěvačka Jennifer Lopezová zase vyrazila se svými dětmi na prázdniny do Itálie, kde předvedla dokonalou módní přehlídku a střídala jeden stylový outfit za druhým. Nejvíce však J.Lo oslnila v béžových korzetových šatech, které doplnila balerínami, slamákem a kabelkou basket bag.

Čí pojetí béžové vás baví víc?

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.