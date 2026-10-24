Hermès kvůli ukázání podprsenky vystřihl díru do overalu, Prada svou kolekci postavila na sukních a poprsí modelkám zakryla pouhým proužkem látky, Miu Miu zase odhodilo kostice a vsadilo na sportovní podprsenky. A na podprsenkovou sezónu se chystá i u nás. Návrhářka Zuzana Kubíčková nedávno představila svou nejnovější kolekci Poetica, v níž několik modelek ukazovalo prádlo pod košilemi.
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Česká žena vstává a obléká se po svém. Zuzana Kubíčková představila novou kolekci
Podprsenky jsme ale viděli i na slavných dámách. A to nejen na herečce Darije Pavlovičové během přehlídky již zmiňované designérky Kubíčkové, ale i na britské zpěvačce Lily Allen, která dlouhou sukni s velmi skromnou podprsenkou použila jako své „revenge dress“. Americká star Dakota Johnson se pak v podobném modelu – v sukni a podprsence – objevila na nedávné premiéře filmu Pravda, nebo lež.
Jaképak překvapení?
Povýšení podprsenky na místo, které donedávna patřilo jen tričku nebo košili, jsme ovšem mohli čekat. Pro výrobce spodního prádla byla pandemie covidu-19 nepříjemnou ránou. V době lockdownů se ženy oblékaly především pohodlně a podprsenky s kosticemi se podle dat prodejců dostaly na vedlejší kolej. Pro výrobce spodního prádla jsou tak modelky a slavné hvězdy v podprsenkách více než vítanou reklamou.
Návrháři nám viditelné spodní prádlo servírují prosvítající skrz vzdušné transparentní halenky nějakou tu sezónu. Podprsenkový trend pak zcela bez zábran odstartovala v roce 2022 návrhářka Miuccia Prada, když pro svou značku Miu Miu vytvořila set skládající se ze skládané minisukně a ultrakrátké ustřižené košile. Zrodila se senzace! K tisícům prodaných kusů tohoto skromného modelu musíme přičíst i aktuální posedlost módou nultých let, kdy byla obliba krátkých topíků, ukazování břich a kult těla na vrcholu. Ještě se divíme, kam až se podprsenky dostaly?
A to není všechno
Jistě, přehlídková mola často pracují s odvážnějším stylingem a lidé takto oblečení po ulicích běžně nechodí. Samozřejmě že známé tváře chtějí přitáhnout pozornost a podprsenka je v tomto ohledu účinnějším řešením než rolák s dlouhým rukávem. Ale skutečně existuje někdo, kdo by si vyšel do práce v pouzdrové sukni a podprsence, jak velí kolekce značky Prada? Lze nosit podprsenku jako plnohodnotný top?
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Klidně je zakažte, ale crop topy si cestu najdou. Proč jsou ultra krátká trička tak populární?
Jen si vzpomeňme, že loni touto dobou jsme řešili, kam se nesmí nosit crop topy (ve svém školním řádu je v roce 2025 zakázala brněnská Základní škola Sirotkova). Teď se nám to vzhledem k venkovním teplotám ještě nemusí zdát pravděpodobné, ale připomeňme si, jak horká léta jsou před námi. A právě tehdy se podprsenky značek Prada, Miu Miu, Hermès a dalších tvůrců dostanou do obchodů. Jejich kolekcemi se inspirují oděvní řetězce a košíčky s ramínky budeme vídat v ulicích i ve školách dřív, než bychom stačili říct „podprsenka“.