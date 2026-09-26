Dejte pokoj s kalhotami. Prada ukázala 63 sukní, bude příští sezona patřit právě jim?

V Miláně právě probíhá týden módy a jednou z jeho hvězd se stala italská značka Prada, která tak trochu odmítla kalhoty. Designérka Miuccia je nejen módní ikonou, ale také držitelkou doktorátu z politologie, a svou slabostí pro sukně je pověstná.
Tuto sedmasedmdesátiletou dámu jen málokdy zahlédnete v něčem jiném než v áčkové či skládané sukni ke kolenům, s lodičkami a lehkým svetrem. Její rada – postavte svůj outfit na skvělé sukni – je tedy pochopitelná. Jenže Miuccia také kdysi řekla, že sukně je pro ni něco jako pro ostatní tričko, a hlavní myšlenku, či slogan chcete-li, soustředí právě na sukni.
Trik je v protikladech
Duo Miuccia Prada a Raf Simons spolupracuje již od roku 2020. Když uprostřed pandemie oznámili, že italský brand povedou společně, módní svět to zaskočilo jako poměrně neobvyklé spojení. Od té doby ale společně dokazují, že umí stvořit ty nejzajímavější nápady.
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Prada tak ve své poslední kolekci vyslala na molo 63 modelů, a tedy 63 variací na sukni. Předvedla nám áčkové střihy, sukně s rozparky, i sukně zářivé jako citron. Nechyběly kožené sukně ani kousky s vrstvou průsvitného hedvábí. Objevil se tu kilt, pruhy látky sepnuté suchým zipem, sukně poseté třpytivými kamínky, sukně skládané, potištěné i kostkované. A některé sukně se zase schovávaly pod dalšími sukněmi.
Miuccia pak připomněla, že sukně „dává prostor pro kontrast“. „Pokud nosím něco ženského, chci nosit i něco mužského,“ tvrdí italská designérka, a tak modelky v nadýchaných či skromných sukénkách oblékla do obřích kožených bund, do potrhaných pánských košil i obnošených svetrů po dědečkovi. Jednomu zdánlivě obyčejnému kusu oděvu tak dala mnoho různých podob.
Oděv neomezených možností
„Někdo mi jednou řekl, že sukně je nejprimitivnější oděv v historii,“ řekla paní Prada na milánském týdnu módy a sukně skutečně je jeden z nejjednodušších oděvů. Zároveň nabízí mimořádný prostor pro kreativitu. Z oděvu, který po staletí nosili muži i ženy, se postupně stal především symbol ženskosti. Naopak kalhoty převzaly roli oděvu svobodného a praktického. Prada je ale připravena tento zažitý narativ přepsat.
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Sukně už neznamená jen křehkost, ani slabost. Může být strohá, praktická i okázalá, může působit stejně přísně jako kalhotový kostým (což uvádí do praxe například estonská politička Kaja Kallasová). Ale především: sukně nabízí prostor pro osobní interpretaci. Prada tak hledá sukni nové místo v současném šatníku – jako oblečení neomezených možností. Najde si sukně brzy cestu z milánského mola i do našich ulic?