Buďte jako sklenka šampaňského. Flitry jsou módním hitem silvestrovských oslav

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   10:00
Poslední párty roku si říká o lesk! A flitry jsou jasnou odpovědí. Třpytí se jako orosená sklenka šampaňského, odráží světlo i pohyb svého nositele a okamžitě navodí slavnostní atmosféru silvestrovské noci. Víte, že flitry mají překvapivě dlouhou historii? A že je letos můžete kombinovat i s vaším oblíbeným svetrem?
Beyonce na koncertu.

Beyonce na koncertu. | foto: via PictureGroup / Shutterstock Editorial / Profimedia

Marlene Dietrich.
Tina Turner.
Tereza Kostková ve flitry pošité toaletě z dílny Taťány Kovaříkové v roce 2019.
17 fotografií

Flitry nejsou jen pomíjivým trendem. Kořeny těchto kulatých lesklých plíšků totiž sahají až k opravdovým mincím, které se přišívaly na oděvy jako symbol bohatství i ochrana cenností. Od královských rouch až po diskotékovou horečku 70. let – flitry byly vždy součástí výjimečných okamžiků, oslav a radosti. I proto je flitrový outfit ideální volbou k oslavám nového roku.

Od faraonů po diskokouli

To, co dnes známe jako blýskavé plíšky z plastu, byly původně skutečné peníze. Už ve 13. století si ti nejbohatší přišívali mince přímo na oděv. Využívali je nejen jako okrasu a demonstraci svého bohatství, ale také z ryze praktických důvodů, aby měli nějaký ten drobásek neustále po ruce. Později byly mince na oděvech nahrazeny lehčími a levnějšími kovovými napodobeninami. Důkazem budiž kabátek známý jako The Layton Jacket, který byl ušit někdy kolem roku 1610, a dnes je uložený ve sbírkách londýnského muzea Victoria and Albert Museum – kromě toho, že je bohatě vyšívaný květinovými motivy, najdeme mezi nimi i lesknoucí se flitry.

Fascinace vším blýskavým se naplno vrátila i díky objevu hrobky Tutanchamona v roce 1922. Egypťané totiž poslali svého faraona na onen svět nejen s parfémy, vínem a deskovými hrami, ale také s rouchy zdobenými kruhovými kovovými plíšky – ranou podobou flitrů. Tento objev inspiroval módu 20. let, zejména flapper dívky, které pak následovaly oslnivé róby hollywoodských hvězd 30. let. Později se flitry staly důležité k vyvolání diskotékové horečky, zvláště když se od nich tak výborně odrážely světla tanečního parketu a točící se disko koule. A jak nám ukázaly mola posledních týdnů módy – flitry jsou tu zas.

Když se lesk potká se svetrem

Zimní kolekce mnoha známých oděvních domů se doslova třpytí. Flitry se objevily u značek jako Lanvin, Carolina Herrera, Dries Van Noten či Rabanne a rozhodně nejsou vyhrazené jen pro koktejly, party nebo divadlo. Návrháři flitry aplikovali na roláky, sukně i na šaty a pracovali s nečekanou rozmanitostí střihů – od dlouhých a úzkých siluet přes krátké, hravé modely s nabíranými rukávy, mašlemi, květinovými aplikacemi či peřím.

Klíčem k nošení flitrů dnes není okázalost, ale kontrast. Na blížící se silvestrovský večírek tak můžete svůj flitrový model kombinovat se sakem, svetrem, džíny nebo koženou bundou. Hlavní zásadou přitom je – míchat lesk s takzvaně obyčejnými materiály a vsadit na nečekaná spojení. Jen tak se flitry mohou stát chytrým detailem, který dodá slavnostnímu outfitu charakter.

