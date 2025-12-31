Buďte jako sklenka šampaňského. Flitry jsou módním hitem silvestrovských oslav

Flitry nejsou jen pomíjivým trendem. Kořeny těchto kulatých lesklých plíšků totiž sahají až k opravdovým mincím, které se přišívaly na oděvy jako symbol bohatství i ochrana cenností. Od královských rouch až po diskotékovou horečku 70. let – flitry byly vždy součástí výjimečných okamžiků, oslav a radosti. I proto je flitrový outfit ideální volbou k oslavám nového roku.
Od faraonů po diskokouli
To, co dnes známe jako blýskavé plíšky z plastu, byly původně skutečné peníze. Už ve 13. století si ti nejbohatší přišívali mince přímo na oděv. Využívali je nejen jako okrasu a demonstraci svého bohatství, ale také z ryze praktických důvodů, aby měli nějaký ten drobásek neustále po ruce. Později byly mince na oděvech nahrazeny lehčími a levnějšími kovovými napodobeninami. Důkazem budiž kabátek známý jako The Layton Jacket, který byl ušit někdy kolem roku 1610, a dnes je uložený ve sbírkách londýnského muzea Victoria and Albert Museum – kromě toho, že je bohatě vyšívaný květinovými motivy, najdeme mezi nimi i lesknoucí se flitry.
Fascinace vším blýskavým se naplno vrátila i díky objevu hrobky Tutanchamona v roce 1922. Egypťané totiž poslali svého faraona na onen svět nejen s parfémy, vínem a deskovými hrami, ale také s rouchy zdobenými kruhovými kovovými plíšky – ranou podobou flitrů. Tento objev inspiroval módu 20. let, zejména flapper dívky, které pak následovaly oslnivé róby hollywoodských hvězd 30. let. Později se flitry staly důležité k vyvolání diskotékové horečky, zvláště když se od nich tak výborně odrážely světla tanečního parketu a točící se disko koule. A jak nám ukázaly mola posledních týdnů módy – flitry jsou tu zas.
Když se lesk potká se svetrem
Zimní kolekce mnoha známých oděvních domů se doslova třpytí. Flitry se objevily u značek jako Lanvin, Carolina Herrera, Dries Van Noten či Rabanne a rozhodně nejsou vyhrazené jen pro koktejly, party nebo divadlo. Návrháři flitry aplikovali na roláky, sukně i na šaty a pracovali s nečekanou rozmanitostí střihů – od dlouhých a úzkých siluet přes krátké, hravé modely s nabíranými rukávy, mašlemi, květinovými aplikacemi či peřím.
Klíčem k nošení flitrů dnes není okázalost, ale kontrast. Na blížící se silvestrovský večírek tak můžete svůj flitrový model kombinovat se sakem, svetrem, džíny nebo koženou bundou. Hlavní zásadou přitom je – míchat lesk s takzvaně obyčejnými materiály a vsadit na nečekaná spojení. Jen tak se flitry mohou stát chytrým detailem, který dodá slavnostnímu outfitu charakter.