První dáma překvapila zelenou. O největší drama se ale na Hradě postarala jiná barva

Zelená?! Ano, zelenou si vybrala první dáma Eva Pavlová k předávání státních vyznamenání. Ve spolupráci s ateliérem WWØ tak sáhla po barvě, která odkazovala k české krajině, k řece Vltavě i ke Smetanově Mé vlasti, která letos slaví 150 let.
Smaragdový model zaujal nejen svou symbolikou, ale i střihem - bez výstřihu, s rukávem tak dlouhým, jak etiketa káže, a sukní až na zem. Od pasu přes bok navíc paní Evě elegantně splýval šál zdobený broží od šperkaře Martina Odvárky — detail, který róbě dodal přesně ten typ noblesy, jaký si Hrad žádá.
Že je zelená pro mnohé kontroverzní, víme. Nyní ale jde v módním průmyslu o poměrně trendy barvu. Zelená v sobě nese symboliku obrody, přírodního dědictví i lehké provokace, ale paní Eva ji uchopila s mimořádným citem.
|
Utáhnout pas, zakrýt tvář. Kim Kardashian ukázala, kam směřuje současná móda
Její šaty jsou poctou českému vltavínu – elegantní, moderní, sebevědomé. Svým střihem i materiálem bez debat aspirují na vystavení hned vedle - nebojím se použít to slovo - ikonického inauguračního kostýmu, který pro paní Evu vytvořila návrhářka Štěpánka Pivcová.
Sál opitý vínovou
Většina dam přítomných ve Vladislavském sále zůstala věrná osvědčené černé klasice – jako například Jana Fialová, bioložka a druhá dáma, která oblékla učebnicové hladké černé šaty s perlovým náhrdelníkem. Političky naopak sáhly po národních barvách - ministryně spravedlnosti Eva Decroix oblékla zářivě modré šaty, stejně jako pirátská poslankyně Olga Richterová. Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová zase vsadila na zářivě červenou. Překvapení se však odehrávala jinde!
Barvou, kterou ve Vladislavském sále překvapila snad nejvíce dam, nebyla zelená, ani tradiční červená či modrá. Večeru vládly tóny burgundy, vínové a fialové! Nejvýrazněji jí pojala naprosto skvostná Aňa Geislerová, kterou pro tuto příležitost obléklo studio Anamé.
V šatech ze splývavého, jemně se lesknoucího saténu s vysokým límcem a ostrými rameny herečka působila doslova uhrančivě. Kamery už bohužel nezachytily výrazně odhalená záda, která celému modelu dodala nečekanou dávku rafinovanosti. V kombinaci s retro účesem připomínala Geislerová - oceněná medailí Za zásluhy o stát v oblasti umění - filmovou divu 30. let.
Pánům vládl dirigent
Vínovou si vybrala i Anna Fuksová, která přišla do Vladislavského sálu podpořit svého manžela, kanoistu Martina Fuksu. Její šaty se skládaly z přiléhavého topu s dlouhým rukávem a doplňovala je úzká sukně z kontrastního materiálu – elegantní, moderní, nápadité!
Že si své fialové šaty navrhla sama, oznámila fanouškům na sociální síti Instagram Dagmar Havlová. Herečka a bývalá první dáma co do šatů na slavnostních příležitostech nikdy nezklame, a výjimkou nebyla ani tato róba s decentním průstřihem a vysokým rozparkem.
A jak na tom byla při předávání vyznamenání pánská móda? V záplavě černých obleků jednoznačně vyčníval dirigent Jakub Hrůša. Hudební ředitel Královské opery v Londýně byl prezidentem oceněn za zásluhy o stát v oblasti umění, a při té příležitosti vskutku předvedl, jak nosit pánskou formální módu. Jeho perfektně padnoucí sako se saténovými klopami a manžetami košile přesně vykukující z rukávu jak podle pravítka byly noblesa sama.