První dáma překvapila zelenou. O největší drama se ale na Hradě postarala jiná barva

Šaty pevně ke krku, dlouhý rukáv a tlumené barvy - takto slavnostně pojaly dress code významné osobnosti ke Dni vzniku samostatného Československa. Kdo si navrhl šaty úplně sám? A který z přítomných pánů si zaslouží medaili za styl?
Prezident Petr Pavel přichází s manželkou na předávání státních vyznamenání. (28. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Zelená?! Ano, zelenou si vybrala první dáma Eva Pavlová k předávání státních vyznamenání. Ve spolupráci s ateliérem WWØ tak sáhla po barvě, která odkazovala k české krajině, k řece Vltavě i ke Smetanově Mé vlasti, která letos slaví 150 let.

Smaragdový model zaujal nejen svou symbolikou, ale i střihem - bez výstřihu, s rukávem tak dlouhým, jak etiketa káže, a sukní až na zem. Od pasu přes bok navíc paní Evě elegantně splýval šál zdobený broží od šperkaře Martina Odvárky — detail, který róbě dodal přesně ten typ noblesy, jaký si Hrad žádá.

Že je zelená pro mnohé kontroverzní, víme. Nyní ale jde v módním průmyslu o poměrně trendy barvu. Zelená v sobě nese symboliku obrody, přírodního dědictví i lehké provokace, ale paní Eva ji uchopila s mimořádným citem.

Utáhnout pas, zakrýt tvář. Kim Kardashian ukázala, kam směřuje současná móda

Její šaty jsou poctou českému vltavínu – elegantní, moderní, sebevědomé. Svým střihem i materiálem bez debat aspirují na vystavení hned vedle - nebojím se použít to slovo - ikonického inauguračního kostýmu, který pro paní Evu vytvořila návrhářka Štěpánka Pivcová.

Sál opitý vínovou

Většina dam přítomných ve Vladislavském sále zůstala věrná osvědčené černé klasice – jako například Jana Fialová, bioložka a druhá dáma, která oblékla učebnicové hladké černé šaty s perlovým náhrdelníkem. Političky naopak sáhly po národních barvách - ministryně spravedlnosti Eva Decroix oblékla zářivě modré šaty, stejně jako pirátská poslankyně Olga Richterová. Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová zase vsadila na zářivě červenou. Překvapení se však odehrávala jinde!

Barvou, kterou ve Vladislavském sále překvapila snad nejvíce dam, nebyla zelená, ani tradiční červená či modrá. Večeru vládly tóny burgundy, vínové a fialové! Nejvýrazněji jí pojala naprosto skvostná Aňa Geislerová, kterou pro tuto příležitost obléklo studio Anamé.

V šatech ze splývavého, jemně se lesknoucího saténu s vysokým límcem a ostrými rameny herečka působila doslova uhrančivě. Kamery už bohužel nezachytily výrazně odhalená záda, která celému modelu dodala nečekanou dávku rafinovanosti. V kombinaci s retro účesem připomínala Geislerová - oceněná medailí Za zásluhy o stát v oblasti umění - filmovou divu 30. let.

Pánům vládl dirigent

Vínovou si vybrala i Anna Fuksová, která přišla do Vladislavského sálu podpořit svého manžela, kanoistu Martina Fuksu. Její šaty se skládaly z přiléhavého topu s dlouhým rukávem a doplňovala je úzká sukně z kontrastního materiálu – elegantní, moderní, nápadité!

Že si své fialové šaty navrhla sama, oznámila fanouškům na sociální síti Instagram Dagmar Havlová. Herečka a bývalá první dáma co do šatů na slavnostních příležitostech nikdy nezklame, a výjimkou nebyla ani tato róba s decentním průstřihem a vysokým rozparkem.

dagmarhavlova_official

Jedno z mých první slov po mama a tata bylo já šama. Všechno jsem chtěla dělat sama. A táhne se to se mnou celý život. Vzpomněla jsem si na to před slavnostním večerem, že jsem si neobjednala profíky, tak jsem se spolehla sama na sebe. Nalíčila jsem se, učesala, vzala jsem si šaty, které jsem si sama navrhla a švadlena je ušila. Šama. Píšu to proto, že se mně na to stále ptáte. Tradiční oslava naší státnosti je za námi. Blahopřeji všem, kteří si medaili zasloužili. Mějte krásný konec týdne

A jak na tom byla při předávání vyznamenání pánská móda? V záplavě černých obleků jednoznačně vyčníval dirigent Jakub Hrůša. Hudební ředitel Královské opery v Londýně byl prezidentem oceněn za zásluhy o stát v oblasti umění, a při té příležitosti vskutku předvedl, jak nosit pánskou formální módu. Jeho perfektně padnoucí sako se saténovými klopami a manžetami košile přesně vykukující z rukávu jak podle pravítka byly noblesa sama.

jakubhrusa_conductor

Nejvyššího ocenění medailí Za zásluhy z rukou pana prezidenta Petra Pavla si nesmírně vážím. Představuje pro mne nádherné zhodnocení mé dosavadní zanícené práce pro hudbu, a zejména českou hudbu, kterou bytostně miluji, vyznávám a snažím se vždy všude sdílet a šířit, a také velký závazek, abych tak čím dál tím lépe a účinněji činil i v budoucnosti, ať už v čele České filharmonie, nebo v Německu, ve Velké Británii a po celém světě.

I value the highest honour of receiving the Medal of Merit from President Petr Pavel most profoundly.
For me, it represents a wonderful recognition of my lifelong dedication to music — and especially to Czech music, which I love deeply, profess wholeheartedly, and strive to share and promote everywhere I go.
It is also a great responsibility and commitment to continue doing so in the future — whether in the United Kingdom at the Royal Opera, in Germany with the Bamberg Symphony, simply across the whole world, and indeed in my beloved Czechia.

