Ať mě všichni vidí! Bílý outfit německé ministryně Baerbockové jako vykřičník pro syrskou vládu

Obléknout se do nepřehlédnutelné bílé bylo od Baerbockové strategickým rozhodnutím - na fotografiích, kde dominovali muži v tmavě modrých a černých oblecích, byla německá ministryně okamžitě k rozeznání. | foto: Abd Rabbo Ammar/ABACA/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Annalena Baerbocková přijela do Damašku se svým francouzským protějškem, Jean-Noëlem Barrotem, aby si potřásli rukou s novým syrským lídrem Ahmadem Šarou. Šéf hlavní syrské povstalecké aliance Haját Tahrír aš-Šám (HTS) pozdravil Barrota podáním ruky na způsob „leklé ryby“, a na Baerbockovou se jen křečovitě usmál na znamení, že on ženě ruku nepodá - místní tradice a zvyklosti totiž takový fyzický kontakt mezi cizím mužem a cizí ženou nedovolují.

Rovný s rovným

Nechat černý kostýmek a tmavé šaty doma byl tak od Baerbockové chytrý krok. Vydala se totiž do země, jejíž nové vedení se chce distancovat od své radikální minulosti a respektovat práva žen. Obléknout se do nepřehlédnutelné bílé, tak bylo strategickým rozhodnutím - na fotografiích, kde dominovali muži v tmavě modrých a černých oblecích, byla německá ministryně okamžitě k rozeznání.

Pokud jde o módu a lidská práva, není provokativnější barvy než je bílá. Bílá se proslavila především díky ženskému hnutí sufražetek, které oblékaly své zástupy do bílé, protože na černobílých novinových snímcích jasně zářila. A ani po roce 1920, kdy úplného volebního práva dosáhly ženy v Československu i USA, to bílá barva jako symbol rovnosti rozhodně nezabalila. Ženy se do bílé - na projev podpory lidských práv - oblékají stále.

Bílé povstání trvá

Pro konkrétní příklady nemusíme sahat daleko. Třeba v roce 2017, během prvního proslovu Donalda Trumpa v Kongresu, některé demokratické poslankyně použily tuto barvu jako silný vizuální nástroj a bílou si oblékly na protest novému prezidentovi a jeho chování vůči ženám. Bílou jako symbol ženské solidarity opakovaně nosí také politička Hillary Clintonová nebo americká viceprezidentka Kamala Harrisová jako vůbec první žena na této pozici.

A pro každého, kdo si někdy myslel, že použití oblečení jako politického nástroje je přeceňováno, vyjádřila šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková svůj postoj nejen bílými kalhotami, ale také slovy: pokud nová syrská vláda chce evropskou podporu, musí zajistit, že se na budování nového režimu podílejí všechny vrstvy syrské společnosti – včetně žen.