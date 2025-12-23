Dámy a pánové, nebojte se červené, peří ani flitrů. Co si obléct ke štědrovečerní tabuli?

Sváteční móda letos míchá královskou eleganci s uvolněným luxusem. Inspiraci tak najdeme nejen u britské královské rodiny, ale i hollywoodských hvězd. Rozbalíte si letos dárky v hedvábném pyžamu? Nebo se uvelebíte u krbu ve vánočním svetru?
Jako každé Vánoce i letos vládne svátkům především červená a vínová barva ve všech svých odstínech. Pokud ale nemáte na zářivě rudý outfit odvahu, skvělou službu udělají i červené doplňky – punčocháče, mašle do vlasů nebo červené boty.

Inspiraci nám v tomto duchu nedávno nabídla britská princezna Catherine se svou dcerou Charlotte. Z jejich outfitů jsme sice při příjezdu na sváteční oběd u Karla III. zahlédli jen kousek, ale rozhodně víme, že jejich výsostem to v červených šatech a s vlasy sepnutými sametovými mašlemi velmi slušelo.

Zimní královna a exotický pták

Pokud je vám móda vánočního buckinghamského paláce málo, mnoho nápadů na sváteční outfity nám v posledních dnech servírovaly i hollywoodské hvězdy. Vše třpytivé a lesklé – zlato, stříbro i flitry – předvedla Salma Hayek, modelka Kaia Gerber se svou mámou Cindy Crawford, ale také umělkyně Sabrina Carpenter. Kontrastem k vánoční červené je pak „zimní královna“ od hlavy až po paty v bílé – bílé punčocháče, šaty i vlasové doplňky. Takto pohádkově se nám ukázala například herečka Sydney Sweeney na premiéře svého posledního filmu Pomocnice (The Housemaid).

Herečka Sydney Sweeney na premiéře filmu Pomocnice (The Housemaid).

Salma Hayek na 14. ročníku galavečera LACMA (Los Angeles County Museum of Art) Art + Film Gala 2025.

Dalším hitem jsou i výrazné detaily, které dělají z jednoduchého outfitu malý sváteční zázrak. Peříčkové lemy na rukávech, sukních či kalhotách jsou inspirované ukrajinskou značkou Sleeper. Evokují exotického ptáka, ale zároveň představují ryzí domácí luxus. Pokud chcete zažít opravdu uvolněné svátky, pyžamo je naprosto legitimní volbou i ke stromečku – ideálně takové, které působí draze, tedy hedvábné, saténové či z kvalitní bavlny.

Soba ani Grinche raději ne

Pánská vánoční móda se výrazně přiklání k estetice britského venkova, protože tartan je klíčovým motivem této sezony. Najdeme ho na sakách, kalhotách i na košilích. Působí sice lehce neformálně, ale tuto sezonu si jej lze obléct ke krbu i na slavnostní večeři. Pokud se ale na Štědrý večer neobejdete bez vánočního svetru, na ty vtipné se soby nebo křiklavě zelené grinchovské motivy zapomeňte. Letošní volbou je rozhodně poctivý vlněný kousek s tradičním fair isle vzorem, který obstojí nejen o Vánocích, ale po celou zimu.

A pokud chcete sváteční moment uctít formálním oděvem, sáhněte rozhodně po obleku. Tmavě modrý komplet ve stylu prince Williama je klasika, ale koho nudí, může sáhnout po vínovém obleku nebo červeném saku ze sametu. Zelená je letos též vítaná, a to v tlumených, elegantních tónech – například v podobě olivového roláku a saka, jako nám předvedl herec Dwayne Johnson na společenské události v Beverly Hills.

Ať už nakonec sáhnete po výrazném vánočním svetru nebo po umírněné klasice, Vánoce jsou ideální příležitostí dopřát si módu, která je nejen slavnostní, ale především vám dělá radost.

