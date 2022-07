Komise doporučuje snížit odběr plynu na dobrovolné bázi až do úrovně 15 procent průměru spotřeby posledních pěti let, čímž by se prý ušetřilo asi 45 miliard kubíků za rok, tedy zhruba třetina původního předválečného dovozu z Ruska. Šetřit se ale bude muset povinně všude, pokud minimálně dvě členské země vyhlásí stav nouze.