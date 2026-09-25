Kdo to snad nepochopil, tomu to vysvětlíme ještě jednou: Nadace Dagmar a Václava Havlových udělí cenu Václavu Havlovi a přebere ji za něj Dagmar Havlová.
Amen.
Anonymní básník k tomu složil epigram toho znění:
Cena Nadace Vize
Václav ztrácí na ceně?
Dáša volá zdrceně:
Ještě není bezcenný
Nezůstane bez ceny!
Ne, v České republice opravdu nemá smysl pokoušet se o politickou satiru. Realita je mnohem brutálnější, než by se jakýkoli satirik odvážil vymyslet.
Chlívek patří k té generaci, pro niž Listopad 89 značí největší pozitivní okamžik v životě a která má zhusta tehdejší plakát s profilem VH na lednici či příborníku.
Ale možná právě proto Chlívek v úzkosti volá: Takovou ostudu si nejslavnější český absurdní dramatik nezasloužil!
|
Cena Václava Havla nezanikne. Pořadatelství se chopí dvě nadace
Trpí-li Chlívek pozitivním sentimentem vůči Václavu Havlovi, pak jím rozhodně netrpí vůči paní Dagmar. Její politický kšaft krásně ilustruje její požadavek z roku 2015, aby izraelská Haifa zaplatila 1000 eur za to, že po Václavu Havlovi pojmenuje jedno z náměstí. Nebo standardní požadavek 30 000 Kč + DPH za instalaci Lavičky Václava Havla.
Ve stínu ostudné kapitoly
Ne, nemusíme se pouštět do hlubokých historických rešerší, tato malá anekdota je metaforou a geniálním vysvětlením, co pro paní Dagmar pan Václav znamenal.
Chlívek
Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.
Následující otázka je stejně tak hrubá jako výstižná: je paní Dagmar spíše jako Yoko Ono, nebo jako Gusta Fučíková?
V jejím „politickém“ životě je Chlívek schopen ocenit asi jen jeden čin: a to když ostrým hvizdem na prsty přerušila jednání Poslanecké sněmovny, když poslanec krajně pravicové a explicitně rasistické strany Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa (SPR-RSČ) urážel jejího manžela. Žena bránící čest muže - to zní skvěle!
Tedy až do chvíle, kdy si uvědomíme, že ti příšerní rasisté a polonáckové ze SPR-RSČ měli tehdy pravdu, demokraté se chovali jako totalitáři a my novináři, strážci demokracie a svobody, se tehdy projevili jako zbabělci a strejci.
V roce 1998 potřebovala Česká republika nového prezidenta a potřebovala pro něj alespoň 100 hlasů poslanců. Ale ty se nedařilo najít. Jenže Policie ČR před hlasováním náhle zatkla předsedu SPR-RSČ Miroslava Sládka, nezbytné kvorum rázem kleslo na 99 hlasů a přesně tolik hlasů Václav Havel tehdy dostal.
|
„Velký závazek.“ Havlová rozhodla, kdo bude pečovat o exprezidentův odkaz
Jinak řečeno: jeden z největších demokratů, jeden z největších liberálů a jeden z nejdůležitějších politiků české státnosti by se dost možná nestal opětovně hlavou státu, kdyby policie v lednu 1998 nedržela ve vazbě jeho politického odpůrce (pochopitelně, že Miroslav Sládek nikdy nebyl odsouzen).
Na tuhle ostudnou kapitolu budování demokracie se všichni snaží zapomenout, novináři počínaje a Ústavním soudem konče. Chlívek v tu dobu nebyl píšícím autorem, nýbrž pouhým v novinách brigádničícím studentem, nicméně morální spoluvinu to z něj v žádném případě nesnímá.
Možná by měla existovat nějaká Cena absurdního divadla. A dostat bychom ji měli my všichni. A paní Dagmar nám z peněz získaných díky sňatku koupit rundu.