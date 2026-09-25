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Dáša předá cenu Dáše. Je Havlová spíše jako Yoko Ono, nebo Gusta Fučíková?

Petr Kamberský
Chlívek   16:50
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Dagmar Havlová (2. října 2025)

Dagmar Havlová (2. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Manželé Dagmar a Václav Havlovi.
Bývalá první dáma Dagmar Havlová předává bezplatně licenci Václava Havla...
Bývalá první dáma Dagmar Havlová předává bezplatně licenci Václava Havla...
Bývalá první dáma Dagmar Havlová předává bezplatně licenci Václava Havla...
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V Česku nemá smysl pokoušet se o politickou satiru. Posuďte sami: Existuje nadace jménem Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Tato nadace uděluje každoročně ceny. A vydala tiskovou zprávu: „Letošní Cena VIZE 97 bude udělena in memoriam Václavu Havlovi – zakladateli Nadace, jehož myšlenky a odkaz jsou s její činností neodmyslitelně spjaty. Ocenění jeho jménem převezme paní Dagmar Havlová.“

Kdo to snad nepochopil, tomu to vysvětlíme ještě jednou: Nadace Dagmar a Václava Havlových udělí cenu Václavu Havlovi a přebere ji za něj Dagmar Havlová.

Amen.

Anonymní básník k tomu složil epigram toho znění:

Cena Nadace Vize

Václav ztrácí na ceně?
Dáša volá zdrceně:
Ještě není bezcenný
Nezůstane bez ceny!

Ne, v České republice opravdu nemá smysl pokoušet se o politickou satiru. Realita je mnohem brutálnější, než by se jakýkoli satirik odvážil vymyslet.

Chlívek patří k té generaci, pro niž Listopad 89 značí největší pozitivní okamžik v životě a která má zhusta tehdejší plakát s profilem VH na lednici či příborníku.

Ale možná právě proto Chlívek v úzkosti volá: Takovou ostudu si nejslavnější český absurdní dramatik nezasloužil!

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Trpí-li Chlívek pozitivním sentimentem vůči Václavu Havlovi, pak jím rozhodně netrpí vůči paní Dagmar. Její politický kšaft krásně ilustruje její požadavek z roku 2015, aby izraelská Haifa zaplatila 1000 eur za to, že po Václavu Havlovi pojmenuje jedno z náměstí. Nebo standardní požadavek 30 000 Kč + DPH za instalaci Lavičky Václava Havla.

Ve stínu ostudné kapitoly

Ne, nemusíme se pouštět do hlubokých historických rešerší, tato malá anekdota je metaforou a geniálním vysvětlením, co pro paní Dagmar pan Václav znamenal.

Chlívek

Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Následující otázka je stejně tak hrubá jako výstižná: je paní Dagmar spíše jako Yoko Ono, nebo jako Gusta Fučíková?

V jejím „politickém“ životě je Chlívek schopen ocenit asi jen jeden čin: a to když ostrým hvizdem na prsty přerušila jednání Poslanecké sněmovny, když poslanec krajně pravicové a explicitně rasistické strany Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa (SPR-RSČ) urážel jejího manžela. Žena bránící čest muže - to zní skvěle!

Tedy až do chvíle, kdy si uvědomíme, že ti příšerní rasisté a polonáckové ze SPR-RSČ měli tehdy pravdu, demokraté se chovali jako totalitáři a my novináři, strážci demokracie a svobody, se tehdy projevili jako zbabělci a strejci.

V roce 1998 potřebovala Česká republika nového prezidenta a potřebovala pro něj alespoň 100 hlasů poslanců. Ale ty se nedařilo najít. Jenže Policie ČR před hlasováním náhle zatkla předsedu SPR-RSČ Miroslava Sládka, nezbytné kvorum rázem kleslo na 99 hlasů a přesně tolik hlasů Václav Havel tehdy dostal.

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Jinak řečeno: jeden z největších demokratů, jeden z největších liberálů a jeden z nejdůležitějších politiků české státnosti by se dost možná nestal opětovně hlavou státu, kdyby policie v lednu 1998 nedržela ve vazbě jeho politického odpůrce (pochopitelně, že Miroslav Sládek nikdy nebyl odsouzen).

Na tuhle ostudnou kapitolu budování demokracie se všichni snaží zapomenout, novináři počínaje a Ústavním soudem konče. Chlívek v tu dobu nebyl píšícím autorem, nýbrž pouhým v novinách brigádničícím studentem, nicméně morální spoluvinu to z něj v žádném případě nesnímá.

Možná by měla existovat nějaká Cena absurdního divadla. A dostat bychom ji měli my všichni. A paní Dagmar nám z peněz získaných díky sňatku koupit rundu.

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