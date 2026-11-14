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Když je práce příliš levná. K trvalé strategii prosperity vedou jiné cesty

Pavel Kohout
Názor   15:00
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ilustrační foto | foto: Profimedia.cz

Dostatek levných pracovníků vypadá jako výhoda. Hospodářské dějiny i současnost však ukazují, že tato přednost může být kontraproduktivní: levné mzdy vytlačují investice do strojů, technologií a vzdělání.

Levná práce snižuje firmám náklady, zákazníkům ceny a lidem bez kvalifikace dává možnost výdělku. Právě proto se její stinná stránka snadno přehlíží. Neprojevuje se hned, nýbrž se zpožděním. Projevuje se nepřímo: v tom, co se v ekonomice nepostavilo, nevynalezlo a nenaučilo.

Koupit stroj, nebo otroka?

Tento mechanismus popsal již v roce 1932 ekonom John Hicks. Podnik volí mezi prací a kapitálem podle relativních nákladů. Rozhodující přitom není nízká mzda sama o sobě, ale cena práce vzhledem k jejímu výkonu a k nákladům na stroje. Je-li práce drahá, vyplatí se ji nahrazovat technikou a hledat nové postupy. Je-li dostatečně levná, tlak na inovace slábne.

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Britský historik Robert Allen takto vysvětluje, proč průmyslová revoluce začala právě v Anglii: mzdy tam byly na tehdejší poměry vysoké a uhlí levné. Parní i spřádací stroje proto začaly dávat hospodářský smysl dříve než jinde. Naopak antický řecko-římský svět byl postaven na levné práci otroků. Navzdory velkým úspěchům tehdejší vědy a architektury proto lidstvo muselo čekat na parní stroj hodně dlouho – třebaže Herón z Alexandrie měl v prvním století k tomuto vynálezu blízko. Ale proč investovat do vývoje nějakého stroje, když na tržiště právě dorazila další várka svalnatých otroků?

Platilo to nejen pro antický svět. Americký Jih před občanskou válkou nebyl chudý. Podle odhadů Richarda Easterlina dosahoval příjem na Jihu roku 1860 asi 72 procent celostátního průměru v přepočtu per capita. Finanční výnosnost však není totéž co rozvoj. Zemědělstvím se tehdy živilo zhruba 84 procent obyvatel Jihu proti 40 procentům na Severu. Severní státy ovšem vytvářely devět desetin americké průmyslové produkce.

V roce 1880 činil příjem na hlavu na Jihu už jen 51 procent amerického průměru a roku 1900 byl na stejné relativní úrovni. Propad souvisel s občanskou válkou, změnou pracovních vztahů i dalšími okolnostmi. Čísla ukazují, jak obtížně se mění zakořeněná hospodářská struktura: samotné zrušení otroctví zdaleka nestačilo.

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Ekonomové Richard Hornbeck a Suresh Naidu přinášejí zajímavá data. Velká povodeň na Mississippi roku 1927 vyhnala ze zaplavených okresů mnoho černošských zemědělských pracovníků. Tamní statkáři následně mechanizovali a modernizovali rychleji než v podobných nezaplavených okresech. Hodnota sklizně na obyvatele (přibližné měřítko produktivity práce) tam do roku 1940 vzrostla zhruba o 45 procent více než v nezaplavených okresech.

Stanley Engerman a Kenneth Sokoloff popsali další rozměr problému. V plantážních koloniích Ameriky se bohatství a politická moc soustředily v úzkých elitách, které měly slabší motivaci podporovat všeobecné vzdělávání. Levná pracovní síla tak poškozovala rozvoj regionu ještě dlouho po zániku otroctví.

Levná práce na volném trhu

Podobný ekonomický mechanismus se může objevit i na svobodném trhu práce. Ethan Lewis zjistil, že americké továrny v oblastech s výrazným přílivem méně kvalifikovaných přistěhovalců v osmdesátých a devadesátých letech 20. století zaváděly méně automatizačních zařízení na jednotku produkce než srovnatelné podniky jinde.

Od roku 1942 fungoval v USA program zvaný „bracero“. Španělsky to znamená nádeník, doslova „ten, kdo pracuje pažemi“. Původním důvodem byl válečný nedostatek pracovních sil v zemědělství. Po válce farmářská lobby udržela tento program při životě dalších dvacet let.

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Na jeho vrcholu jezdilo do USA ročně téměř půl milionu dělníků. V mnoha státech tvořili 40 procent sezonní pracovní síly na farmách. Za celou dobu šlo o zhruba 4,6 milionu smluv: největší program hostujících dělníků v amerických dějinách.

Když Spojené státy roku 1964 ukončily program bracero, mzdy domácích zemědělských pracovníků podle studie Michaela Clemense a kolegů znatelně nevzrostly. Farmáři místo toho nasadili stroje tam, kde to šlo, například u rajčat, bavlny a cukrové řepy. Jinde změnili skladbu nebo rozsah výroby. Nedostatek lidí tedy automaticky neznamená vyšší mzdy, může ale změnit technologii. Tak byl například vynalezen automatický sklízeč rajčat.

Daron Acemoglu a Pascual Restrepo porovnali 60 zemí za roky 1993–2014 a zjistili, že rychleji stárnoucí společnosti zavádějí výrazně více průmyslových robotů. V roce 2014 připadalo na tisíc pracovníků v průmyslu 19,7 robota v Jižní Koreji a 17,1 v Německu, ale jen 8,4 ve Spojených státech. Samotné stárnutí podle autorů vysvětluje zhruba třetinu až polovinu rozdílů mezi zeměmi.

Česká otázka

České podniky na konci roku 2025 vykazovaly 935 tisíc pracovněprávních vztahů s cizinci. Tedy přibližně třikrát tolik co před deseti lety. Jde o počet vztahů, nikoli nutně osob. Zahraniční pracovníci pomáhají zvládat nedostatek lidí ve výrobě, stavebnictví i službách. Zároveň ale vzniká otázka, zda zvýšená dostupnost další levné pracovní síly neprodlužuje život činnostem, které by se jinak musely modernizovat. Zdali pouze neprodlužujeme stádium české ekonomiky jakožto levné montovny.

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Z toho neplyne, že imigrace jako taková brzdí prosperitu. Inženýři, výzkumníci či technici mohou nové technologie naopak přinášet. OECD ve své zprávě z roku 2026 výslovně upozorňuje, že dopad migrace na produktivitu závisí na kvalifikaci příchozích a reakci firem. Přísun pracovníků může investice vytlačovat, ale také je doplňovat. Ve zdravotnictví nebo v příbuzných oborech navíc stroje člověka často nemohou nahradit.

Pro ekonomiku, která svou konkurenceschopnost dlouho opírala o nižší mzdy, je proto rozhodující jiná otázka než prostý počet volných pracovních míst: chceme vyrábět více tím, že zaměstnáme více lidí, nebo tím, že každý pracovník vytvoří vyšší hodnotu? Levná práce může být dočasným východiskem. Trvalou strategií prosperity by ovšem být neměla.

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Názor

Když je práce příliš levná. K trvalé strategii prosperity vedou jiné cesty

ilustrační foto

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