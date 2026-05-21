Opoziční budíček: proč má Babiš 32 %? Cenové stropy jsou symbolem, že vláda „něco“ dělá

Bije to do očí o to víc, že vláda Petra Fialy, v níž mimochodem seděl i současný šéf ODS Martin Kupka, byla před čtyřmi roky v identické situaci, když vystřelily ceny po začátku války na Ukrajině. Sice snížila spotřební daň o korunu padesát, ale v těch vysokých cenách to nebylo vůbec poznat. To dnešní cenové stropy se staly určitým symbolem, že vláda něco dělá, včetně doprovodných formulací premiéra, že pumpaři mají nehorázné marže, zvlášť na dálnicích, a musí se s tím něco dělat.
Je to dokonalá ukázka politického marketingu, protože většina lidí nemá čerpadláře ráda a panuje obecné přesvědčení, že si přilepšují na úkor lidí, protože když někdo bydlí na venkově, bez auta se neobejde. Mimochodem, benzin a nafta jsou vůbec zajímavé komodity, protože jsou zatížené spotřební daní, která jinak zatěžuje hříchy jako alkohol a cigarety. Takže to vypadá, že jezdit autem je podobný hřích jako kouření, jenomže autem lidé jezdí především za svými povinnostmi.
Ekonomové o vládních stropech pochybovali s tím, že marže benzin až tak neprodražovala, ale každodenní oznamování cen na další den jako by mělo nevyřčený dovětek: Hele, stát za vás bojuje! Vtipné je, že vláda docílila toho, že zlevnily pumpy na dálnicích, kde ale čerpali stejně jen šílenci, řidiči kamionů a ti, kterým opravdu docházelo palivo. Ze 7. na 8. dubna po zavedení opatření palivo zlevnilo o korunu. Tehdy pohonné hmoty stály nad 45 korun, teď jsou někde nad 40 korunami a je těžko zodpověditelná otázka, jak rychle by pumpaři zlevňovali bez státního zásahu.
Pomohly stropy? Reálně se to těžko určuje. Na Slovensku už skončily státní dvojí ceny a dnes tam mají ceny tržní, takže jsou vyšší než u nás, což tamní opozice kritizuje. Ale jak ceny skáčou, tolik se to neliší. Stropy ale mají obrovskou publicitu a působí razantně. Státní pokladnu přímo nic nestojí, jde jen o nižší výběr DPH a spotřební daně.
Český vládní pravěk. Stropy pro čerpadláře jsou opakem slibů o zlepšení podnikatelského prostředí
Samozřejmě je otázka, jestli pumpaři jednou tohle opatření nebudou chtít zažalovat a nebudou úspěšní. Ale zpět k politickému dopadu „státních cen“. Kolega Vladimír Vokál minulý týden s nadsázkou psal, že by takhle „férovou cenu“ mohl stát klidně stanovovat úplně u všeho, ale to už by bylo náročné sledovat. Důležitý je nicméně efekt.
Strany, které berou a dávají
Zní to na první pohled banálně, ale ve skutečnosti to tak banální není. Pokud chce nějaká strana uspět, musí voličům něco dát. Vláda Petra Fialy dělala nepopulární opatření – konsolidační balíček, koncesionářské poplatky jako daň pro všechny... Podle vzoru: vezmeme vám peníze a rádi bychom, abyste nás zase volili. Hodnější byla jen na státní zaměstnance, třeba učitele, a každý ministr vnitra je samozřejmě „táta policajtů“.
Babišova vláda teď třeba právě ty koncesionářské poplatky „napravuje“. Pokud bývalá koalice bude dál dělat masochistickou politiku, nemá šanci Babiše porážet a svůj náskok si udržet. Třeba si Kupka s Grolichem, až budou jednou vládnout, na tenhle zápisník vzpomenou, až zase bude drahý benzin nebo něco jiného.