Michl už není Babišův muž. Odolá centrální banka i budoucím politickým tlakům?

Guvernér ČNB Aleš Michl zmínil jako jeden z důvodů včerejšího zvýšení sazeb dluhové financování zvýšených veřejných výdajů, což zvyšuje množství peněz v ekonomice a tedy inflaci. Centrální banka prostě varuje, že vláda moc utrácí a moc se zadlužuje. Dá se předpokládat, že jiné to nebude ani v příštím roce. Letos má být schodek státního rozpočtu 300 miliard korun, příští rok by to podle Národní rozpočtové rady mohlo být 350 miliard korun.
Michl tím tak vyvrátil spekulace, že sazby zvyšovat nebude a že ČNB pod jeho vedením půjde Babišovi na ruku. Byl totiž Babišovým poradcem a dlouhodobě hlasovával v bance proti zvednutí úroků. Vyšším úrokům sice nemůže sám zabránit, hlasuje o tom celá šestičlenná bankovní rada ČNB a tam má guvernér jen jeden hlas, ale Michl má na členy rady velký vliv. A ten zřejmě neuplatnil. Bezpochyby tím Michl premiéra zklamal. Babiš dopředu varoval banku před zvyšováním sazeb s tím, že by tím poškodila životy občanů, firmy a celou ekonomiku.
Dražší hypotéky – horký problém
Vyšší úrokové sazby totiž nejsou bez nákladů. Sice snižují pravděpodobnost růstu inflace, ale zároveň zdražují úvěry a brzdí ekonomiku. A zdražují pochopitelně také hypotéky. Což je v současné době horký politický problém. Jenže vyšší inflace zase znamená nejistotu, také může zbrzdit ekonomiku a hlavně přerozděluje fakticky prostředky od věřitelů k dlužníkům, od těch, kterým nerostou mzdy, k těm, kterým nejlépe automaticky rostou, a mezi ekonomickými odvětvími. A to je větší zlo než drobné zpomalení ekonomiky.
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Babiš si opět rýpl do Michla. Růst sazeb není způsob, jak bojovat s cenami, řekl
Česká národní banka pod vedením Michla udělala správný krok. Je ovšem otázkou, jak bude v budoucnu odolávat dalším politickým tlakům. Ostřelovat banku bude nejen Babiš a jeho podřízení v hnutí ANO, ale dá se čekat, že tlak, možná i ostřejší, přijde i od dalších členů vládní koalice. Mimochodem, je to zcela ve stylu amerického prezidenta Donalda Trumpa a odpovídá to tomu, že Babiš se prohlašuje ze trumpovce. Doufejme, že stejně jako Trump v této záležitosti neuspěje.