Michl už není Babišův muž. Odolá centrální banka i budoucím politickým tlakům?

Marek Hudema
Názor   18:00
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Poprvé po čtyřech letech zvýšila Česká národní banka úrokové sazby. Navzdory tomu, že premiér Andrej Babiš opakovaně vyzýval k opaku. Banka na něj nedala, protože právě činy jeho vlády zvyšují inflaci a pokud chce banka proti inflaci bojovat, musí sazby spíše zvyšovat.

Guvernér České národní banky Aleš Michl, Praha 28. dubna 2025. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Guvernér ČNB Aleš Michl zmínil jako jeden z důvodů včerejšího zvýšení sazeb dluhové financování zvýšených veřejných výdajů, což zvyšuje množství peněz v ekonomice a tedy inflaci. Centrální banka prostě varuje, že vláda moc utrácí a moc se zadlužuje. Dá se předpokládat, že jiné to nebude ani v příštím roce. Letos má být schodek státního rozpočtu 300 miliard korun, příští rok by to podle Národní rozpočtové rady mohlo být 350 miliard korun.

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Michl tím tak vyvrátil spekulace, že sazby zvyšovat nebude a že ČNB pod jeho vedením půjde Babišovi na ruku. Byl totiž Babišovým poradcem a dlouhodobě hlasovával v bance proti zvednutí úroků. Vyšším úrokům sice nemůže sám zabránit, hlasuje o tom celá šestičlenná bankovní rada ČNB a tam má guvernér jen jeden hlas, ale Michl má na členy rady velký vliv. A ten zřejmě neuplatnil. Bezpochyby tím Michl premiéra zklamal. Babiš dopředu varoval banku před zvyšováním sazeb s tím, že by tím poškodila životy občanů, firmy a celou ekonomiku.

Dražší hypotéky – horký problém

Vyšší úrokové sazby totiž nejsou bez nákladů. Sice snižují pravděpodobnost růstu inflace, ale zároveň zdražují úvěry a brzdí ekonomiku. A zdražují pochopitelně také hypotéky. Což je v současné době horký politický problém. Jenže vyšší inflace zase znamená nejistotu, také může zbrzdit ekonomiku a hlavně přerozděluje fakticky prostředky od věřitelů k dlužníkům, od těch, kterým nerostou mzdy, k těm, kterým nejlépe automaticky rostou, a mezi ekonomickými odvětvími. A to je větší zlo než drobné zpomalení ekonomiky.

Babiš si opět rýpl do Michla. Růst sazeb není způsob, jak bojovat s cenami, řekl

Česká národní banka pod vedením Michla udělala správný krok. Je ovšem otázkou, jak bude v budoucnu odolávat dalším politickým tlakům. Ostřelovat banku bude nejen Babiš a jeho podřízení v hnutí ANO, ale dá se čekat, že tlak, možná i ostřejší, přijde i od dalších členů vládní koalice. Mimochodem, je to zcela ve stylu amerického prezidenta Donalda Trumpa a odpovídá to tomu, že Babiš se prohlašuje ze trumpovce. Doufejme, že stejně jako Trump v této záležitosti neuspěje.

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