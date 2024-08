ZVĚŘINA: Registr psů pro kočku

Ministerstvo zemědělství, které má problém v gesci, to řeší geniálně. Počká si, až rozhodne Evropská unie, a pak databázi vytvoří podle celoevropského mustru. Nač spěchat?

Je to jednoduché, psi počkají na kočky (ty se mají registrovat v nové celoevropské databázi), my počkáme na Unii, množírny mohou nerušeně fungovat dalších několik let, mučit zvířata a vesele vydělávat. A ještě leckterý byrokrat bude svádět svou lennost na Brusel.

Náš stát vymýšlí nejraději jednosměrná „řešení“ – dává úkoly obyvatelům, ale sám se k ničemu nehrne, a pokud, tak většinou z donucení. Politici metodu též milují, udělají si čárku, vymysleli „to“. Že se nic nezměnilo, je nezajímá, alespoň se „to“ nekomplikuje. Všude přece vidíme, jaké jsou nepříjemnosti s těmi digitalizacemi. Sice jsme zaostalí, ale spokojení.