Umění v továrně na trubky. Příběhy lidí, jimž neštěstí přeskupilo životy

Do galerie je totiž ve všední dny – kdykoli v čase obecně přijímaném jako běžná pracovní doba – vstup úplně zadarmo. Nad schodištěm, v této roční době navíc překrásně obrostlým všebarevným přísavníkem, vás přivítá paní sekretářka a pustí vás dovnitř.
Zatímco v protějším sále pilně pracují kolegové pana architekta Josefa Pleskota (no ano, toho, co vytvořil třeba letošní originální pódium pro Smetanovu Litomyšl nebo přestavuje Vítkovické železárny), vy se můžete procházet výstavní místností a rozhlížet se tu, jak dlouho chcete, třeba až do zavíračky.
V bdělém kómatu
Prostory jsou součástí někdejší továrny rodiny Pleskotových, kde se od počátku 20. století ve velkém vyráběly vodoměry a vodovodní trubky. Industriální půvab má galerie i nyní, po přestavbě v 90. letech: znáte to – přiznaný beton, strohé úhly, světlo přes střešní okno i díky důmyslnému systému umělého osvětlení. Před covidem už jsme tu viděli třeba Šimotovou, Pivovarova nebo Kolíbala. Snímky Jindřicha Štreita, které jsou tady k vidění nyní (do 21. března příštího roku), jsou možná o poznání barevnější a mohly by působit méně intelektuálně a více vesele. Kdyby ovšem chtěly.
Ale to není ten případ. Aktuální série „Jindry ze Sovince“ (*1946), jak proslulý mistr sociální fotografie sám sebe podle svého bydliště tituluje, nese název „Silná jako smrt je láska“, a to právem, je o lásce právě tak jako o smrti. Dvacítka barevných snímků zachycuje klienty ostravského soukromého neurorehabilitačního centra Arcada, specializovaného na péči o lidi v bdělém kómatu. Zobrazuje je v objetí s jejich blízkými, od kterých je neprolomitelně odděluje opona nevědomí, která zastřela jejich mysl po úrazu, autonehodě nebo jiné podobné tragédii.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Jindřicha Štreita inspiroval k vytvoření série příběh zakladatele Arcady Miloše Svobody a jeho syna Davídka. To je ten chlapeček z titulní archivní fotografie. Do vigilního kómatu upadl náhle ve třech letech. Soubor obsahuje i snímek Davídka s otcem Milošem v současnosti – jednoho dospělého a jednoho stárnoucího muže v úzkém objetí, plném takřka hmatatelné lásky, ale stále přes onu neproniknutelnou oponu.
Jiní rodiče pozorují své bezvědomé potomky; stimulují je hrou světel, rehabilitačními pomůckami, dotykem. Partnerka s malými dětmi posedává na lůžku u tatínka, ještě mladého chlapa, s vyvrácenýma nevidoucíma očima. Člověk s hlubokou poruchou vědomí dýchá, mrká, dokáže polykat, pohybovat ústy – nelze s ním ale nijak navázat kontakt. Vnímá něco? Kdo ví. Někdy to trvá dny, týdny a pacient se k vědomí vrátí. Někdy uplývají roky a ty potom končí smrtí. Podle odhadů je u nás lidí v tomto stavu několik desítek.
Jednosměrka se zastřenými krajnicemi
Série fotografií zachycuje sérii příběhů několika konkrétních rodin. Příběhů neštěstí, která přeskupila životy těchto lidí, jejich plány a jejich představy o budoucnosti. Příběhů odhodlání vydržet a doufat i zdánlivě obyčejné lidské lásky. A vyvolává otázky: až se tato manželka, tato matka vrátí dnes z Arcady domů, jak bude vypadat její další den? Na co bude myslet? Pro co se bude snažit? Kdo jí pomůže? Pojede nazítří do centra zas?
V závěru výstavy jako by odpovídala malba Petra Veselého, variující jeden ze starších Štreitových snímků: venkovská postel se zastlanými peřinami, čistá, úhledná, nikdo už do ní neulehne. Kde leží teď? A co po něm zbylo?
Než odejdete – a nejspíš půjdete trochu nesví –, neměli byste minout ještě jednu fotku: z protější zdi, z nenápadného sloupku mezi okny, se na všechny tyto bolavé příběhy nepřítomně dívá stará dáma. S propadlými ústy, zakloněnou hlavou, prázdnýma tmavýma očima. Tvář má pozakrytou průsvitnou rouškou, smrt ještě omeškává, a tak ještě nepřišel čas ji úplně zahalit.
„Je to strašně drsný“. Aby trestání mělo smysl a člověka polepšilo
Je to Štreitova žena Agnes. Zemřela letos v srpnu po letech s Alzheimerovou chorobou a jde o poslední snímek, který jí manžel pořídil. Na co myslí a o čem sní lidé, jejichž mysl bloudí úplně jinde než ta naše a nedokážou k sobě najít cestu?
Nu, povzbudivé to dnes asi není. Ačkoli přece. Měsíce, ba roky v nevědomí na lůžku mohou být jednou bohužel údělem každého z nás. Štreitova tvorba i rodiny z jeho aktuální série ale dokazují, že i za takových okolností tu třeba bude někdo, kdo na nás bude i tak myslet s láskou.