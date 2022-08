Tato zpráva však kupodivu neovlivnila vývoj cen energií, zato výrok liberálního belgického premiéra, mimochodem odborníka na feminismus, ano. Alexander De Croo (46) tento týden podle agentury Bloomberg prohlásil, že Evropu nečeká jedna, ale pět až deset těžkých zim. Řekl to poté, co letní cena zemního plynu, která bývala vždy nízká, vyskočila na patnáctinásobek průměru minulých let a cena za jednu MWh elektřiny v Německu už přesáhla hranici 700 eur.