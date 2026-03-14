Je to naopak: benzín je levný a Petru Pavlovi škodí chvilkaři

Pak si dovolíme říci hodně naštvávací větu: dokud nebudou paliva za osmdesát korun na litr, nebudou oproti minulosti drahá.
Psali jsme, že zas taková drahota tady není: u sousedů je benzín dražší až o šestnáct korun na litr. Jasně, asi svým způsobem správně namítnete, že vás německá daňová politika nezajímá. Ok, souhlas, ale jistou míru relativizace dnešní „katastrofy“ by to mohlo přinést. Hlavní argument o laciném benzínu je však jinde: ceny pohonných hmot posledních patnáct let víceméně stagnují, zato naše výdělky významně rostou.
Třeba v září 2012 stál Natural 95 v průměru 38,56 koruny, dneska 37,33. Donedávna ještě méně. Tedy rámcově to samé co dnes.
Chlívek
Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.
Průměrný plat za těch třináct let vzrostl z 25,109 koruny na 49,215. Tedy fakticky na dvojnásobek.
Chlívek své čtenáře skutečně nechce vytočit doběla, ale pravda je takováto: dokud nebude stát benzín a nafta přes sedmdesát korun, bude pro nás stále levnější, než byl před lety.
Něco podobného by se dalo napsat o tvrdém alkoholu, ale naštěstí alkoholici jsou moudří a při nedávném lednovém zdražení o „katastrofě“ nikde nezpívali.
Milionáři proti prezidentovi
Chlívek si tady často dělá legraci z pana prezidenta. Nikoli snad proto, že by jej považoval za tragickou personu – naopak, Petr Pavel je řádově lepší hlavou státu než jeho předchůdce. Chlívek ale dráždí jakási převládající „nekritizovatelnost“, která v českých médiích a veřejných debatách převládá, a pak vyloženě směšné předstírání, že tento pán je nové vtělení dalajlamy a Václava Havla dohromady. Teď jej však naopak Chlívek pochválí: prezident se začíná chovat jako racionální politik.
Poté, co na počátku února svolal spolek Milion chvilek pro demokracii mohutnou demonstraci „Stojíme za prezidentem“ a Petr Pavel poděkoval za vyjádření podpory, shodli se Staří bílí muži na paradoxním důsledku: taková podpora hlavě státu víc ublíží, než pomůže. „Pokud bude národ vnímat Petra Pavla jako kandidáta Milionu chvilek, bude to pro něj polibek smrti,“ říkal 4. února autor Chlívku.
Důvod je jasný: budoucí prezident potřebuje být v případném druhém kole prezidentské volby přijatelnější než druhý finalista, a chvilkaři jsou sice skvělými reprezentanty hlasitého aktivismu, ale rozhodně nereprezentují většinové názory voličů. Kdyby si voliči spojili prezidenta s ukřičenými chvilkaři či dokonce s celou menšinovou opozicí, mohl by se Petr Pavel s obhajobou rozloučit.
Na Hradě to zjevně pochopili také a začali se od chvilkařů distancovat. Petr Pavel dokonce před pár dny výslovně popřel, že by byl „lídrem opozice“ – což je role, v níž by ho rádi viděli někteří partajní předáci a někteří komentátoři. Zachoval se zcela logicky: opozice reprezentuje menšinu hlasů, Petr Pavel potřebuje zůstat přijatelný i pro voliče současných vládních stran.
|
Dokonce v rámci tohoto odtahování se od opozice nebude vetovat ani koaličními hlasy schválený státní rozpočet, jenž přitom zcela zjevně porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Mnozí ekonomové i právníci si sice trhají zbytky vlasů, ale Chlívek pana prezidenta s lehkým úšklebkem pochválí: konečně se i v domácí politice začíná chovat jako strategicky uvažující politik.