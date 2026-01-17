Recept na to, jak zlevnit potraviny: méně politiky, více konkurence

Je fér říct, že Češi už dnes mají v obchodech k dispozici širokou nabídku kvalitních potravin za ceny, které se drží na evropském průměru. A díky rostoucím reálným mzdám si mohou koupit více jídla než dříve. To ovšem neznamená, že neexistuje prostor pro další zlevňování. Musíme ale také otevřeně pojmenovat opatření, která ceny potravin zbytečně zvýší.
Regulace marží, omezování dovozu potravin, bezvýhradná ochrana domácích výrobců před konkurenčním tlakem nebo zakazování slevových akcí patří mezi lákavá, ale naprosto nefunkční řešení. Na první pohled mohou působit sociálně citlivě, jejich reálné dopady jsou však opačné. Snižují konkurenci, omezují nabídku a deformují trh. Výsledkem je růst cen, který nejtvrději dopadá na domácnosti s nejnižšími příjmy. Tuhle slepou cestu si vyzkoušela už řada politiků. Do očí bijící je Maďarsko, kde po vlně ochranářských opatření vzrostly v posledních čtyřech letech ceny potravin dvakrát výše než v Česku.
Cenové regulace a omezování konkurence neřeší příčinu problému, pouze ji zakrývají. Jakmile stát začne uměle zasahovat do fungování trhu, vzniká prostředí nejistoty. Odrazuje investory, brzdí inovace a omezuje rozšiřování výroby. Spotřebitel pak paradoxně čelí tomu, že má na pultech menší výběr zboží v horší kvalitě a za vyšší ceny, zejména u základních potravin. Pokud to Babišova vláda myslí s levnějšími potravinami opravdu vážně, měla by se zaměřit na pět konkrétních kroků.
Posílit konkurenci, snížit ceny energií, omezit byrokracii…
Prvním z nich je posílení konkurence mezi výrobci. Ta je nejúčinnějším nástrojem ke snižování cen i zvyšování kvality. Český potravinářský trh je však dlouhodobě koncentrovaný jen na několik velkých hráčů. Stát by proto měl podporovat menší výrobce, cíleně odstraňovat bariéry vstupu na trh a přestat komplikovat dovoz potravin z jiných zemí EU. Protože otevřený trh není hrozbou, ale ochranou spotřebitele.
Druhým krokem by mělo být bezesporu snížení cen energií, protože ty patří k nejvýznamnějším nákladům v celém potravinovém řetězci. Bez stabilních a konkurenceschopných cen energií totiž nelze očekávat dlouhodobé zlevnění potravin. Vedle krátkodobých úlev je potřeba systémová reforma energetické politiky a podpora investic do snižování energetické náročnosti výroby.
Třetím krokem je omezení byrokracie. Zemědělci, potravináři i obchodníci dnes tráví mnoho zbytečného času plněním formálních povinností, které spotřebitelům nic nepřinášejí. Přemíra regulací, složité povolovací procesy a duplicitní kontroly zvyšují náklady, které se promítají do konečných cen. Skutečná pomoc spočívá ve zjednodušení pravidel a digitalizaci státní správy.
Čtvrtý krokem k levnějším potravinám je zákaz teritoriálního omezování dodávek v EU. Umělé rozdělování jednotného evropského trhu ze strany velkých nadnárodních výrobců brání obchodníkům nakupovat tam, kde je zboží levnější, a zejména v menších zemích uměle zvyšuje ceny. Rakouská vláda odhaduje, že jsou kvůli těmto nekalým praktikám velkých potravinářů ceny v Rakousku zbytečně vyšší o deset až 15 procent než v sousedním Německu. A u nás je to možná ještě víc. Stačí se podívat třeba na to, za kolik dodává jeden významný pivovar svůj vlajkový produkt v Česku a v sousedních zemích.
Důsledné prosazování zákazu těchto praktik by okamžitě posílilo konkurenci a snížilo ceny i v Česku. Ano, minulá česká vláda byla na evropské úrovni aktivní, je ale potřeba, aby mnohem důrazněji situaci řešil také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Inspirovat se může třeba ve Švýcarsku, které velmi tvrdě stíhá zneužívání relativní tržní síly velkými producenty potravin a drogerie.
Posledním pátým krokem je podpora modernizace zemědělství a potravinářství. Bez investic do automatizace, inovací a výrobních kapacit nelze dlouhodobě vyrábět kvalitní a cenově dostupné potraviny. Česko by se mělo vymanit z role vývozce levných komodit a dovozce drahých finálních výrobků. Právě vyšší produktivita rozhodne o budoucí dostupnosti českých potravin.
Potraviny nebudou levnější díky uzavírání trhu ani regulacemi. Budou levnější jen tehdy, pokud stát vytvoří prostředí pro konkurenci, nižší náklady a dlouhodobé investice. Opačná cesta poškodí právě ty, kterým má pomoci nejvíce.
Autor je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem Hospodářské komory ČR