Od té doby mi zasílali své materiály informující o páchaných zlech na původních obyvatelích Latinské Ameriky, zvlášť v mé oblíbené Amazonii. Psali vládám, žádali nápravy, burcovali svědomí neindiánských obyvatel Latinské Ameriky, informovali o pravdě celý svět. Byl jsem nadšen, mluvili mi z duše.
Uběhlo víc než půl století a já jen koukám, jak se můj oblíbený Survival propadá do módních vln extrémní korektnosti, genderismu s nebinárními identitami či s genderově neutrálním jazykem, v němž je někde jen ukázat malý penis, tedy pindík, doslova moderní hřích. Člověk se ani nestačí informovat o dalších a dalších vlnách. I když velmi souhlasím s tím, ať se každý cítí a vnímá, jak on uzná za vhodné, nemusí o tom daná osoba informovat celý svět a ani by se jí nikdo neměl podřizovat.
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Ano, to je svoboda. Ale už nejsem ztotožněn s tím, jak „můj“ oblíbený Survival nesvobodně přelepuje indiánům Awá na fotkách jejich penisy, což bylo Survivalem prezentováno zrovna 17. listopadu. Jak zvláštní náhody dělá ten svět! Tady se podněcují davy, tam se likvidují penisy. Nu, další, kteří podlehli módní politice zakrývat mužské genitálie, které jsou zřejmě pohoršující. Chudáci zohavení indiáni Awá. Kdyby to věděli, hnali by se úprkem do svých lesů.
Už jen čekám, až tito sexuálně potrhlí aktivisté přijdou k Davidovi ve Florencii a budou mu penis zakrývat nebo mu ho raději a pro jistotu rovnou amputují. Ženy jej nemají, budou fanaticky křičet, což není rovnoprávné, tak k čertu s ním!
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Pravda, není to rovnoprávné! Udělejme z mužů a žen stejné panáky, ať jsme všichni rovnoprávně stejní a nemusíme si nic vzájemně závidět. Pozor, to vůbec není hudba daleké budoucnosti. K tomu, k té polské Sexmisi, se nezadržitelně řítíme. Už to není zas tak velké sci-fi, natož komedie.
Pod kuratelou aktivistů
Na svém právě začínajícím instagramovém profilu jsem před několika lety uveřejnil pár fotek, neb mi bylo řečeno, že jich mám spousty, a tak musím instagram prostě mít. Bez něj prý nemohu existovat. Samozřejmě jsem těm indiánským klukům běhajícím po návsi a lezoucím po stromech zapomněl pindíky přemalovat či na fotkách uřezat. A jakbysmet jsem nezakryl rašící prsy dívek. Některé ještě ani nerašily!
Ani v patě mě to nenapadlo, ale ten Velký Bratr nelenil, nespal, ten viděl všechny ty po světě běhající pindíky a penisy a rašící či vyrašené nebo ještě vůbec nerašící prsa, aby okamžitě můj instagram vymazal a nařkl mě jako šiřitele dětské pornografie. Tak a mám utrum. Ať jde ten i… třeba k čertu, já si budu na svých přednáškách a ve svých knihách dál prezentovat své drahé indiány, původní obyvatele Amazonie, nezhyzděné s vymazanými či páskami přelepenými penisy a prsy všech tvarů. Tací oni prostě jsou. Svobodní. My pod kuratelou aktivistů!
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Ostatně taková Madonna se takovými prkotinami vůbec nemusí zabývat. Ta se tam, na instagramech a fejsbucích a jinde na sítích, honosí svými všemi vždy pořádně vyvalenými přednostmi jen s malými zářícími hvězdičkami na bradavkách, aby se neřeklo. Jenže to je Madonna, která tam všude pořádně sype krejcary. Ta může vše, i když nemám vůbec nic proti jejímu hlasu, zpěvu, natož oběma prsům. Ba naopak, jako chlap se taky rád podívám, jenže holt, to co může pán, nemůže kmán.