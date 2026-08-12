Bez některých plodin by se lidstvo v pohodě obešlo. Příklady jsou třeba brokolice nebo cuketa. Obě dva tyto druhy zeleniny se pěstují na ohromných plochách, ačkoliv se o jejich jedlosti dá s úspěchem pochybovat. Jejich nedostatek by zarmoutil jen několik desetin promile příznivců zdravé výživy. Pro zbytek světa by byl naopak spíše požehnáním. Výpadek v pěstování jiných užitkových rostlin by naopak vyústil.
K takovým klíčovým organizmům patří i kakaovník pravý. Plody tohoto původem jihoamerického stromu se používají k výrobě jedné z nejdůležitějších potravin vůbec. Ano, uvažujete správně. Mám na mysli čokoládu.
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Život kakaovníku je navzdory pěti tisícům let pěstování stále zahalen tajemstvím. Výrobci kakaa, botanici i entomologové dlouho váhali ohledně základní otázky. Kdo kakaovník opyluje? Teď se ji podařilo rozlousknout. Objev učinil tým Elizy Van de Sandeové z Bruselské univerzity.
Jak výzkum probíhal
Opylování obvykle funguje jako výměnný obchod. Rostliny nabízejí svůj nektar, tedy šťávu s vysokým obsahem cukru. Její pomocí lákají k návštěvě svých květů nejrůznější živočichy, většinou hmyz. Když daná potvora na rozmnožovacích orgánech rostlin přistane, nebo do nich dokonce vleze, její tělo se obalí pylem. Ten pak odnese na květ jiné kytky o kus dál. Opylovače potřebuje i kakaovník.
Jeho květy jsou poměrně malé. V průměru měří jen něco okolo jednoho až dvou centimetrů. Mají neobyčejně komplikovanou strukturu. Zjistit, co se děje uvnitř, je náročné.
Většinu návštěvníků květů tvoří navíc všelijaké drobné mušky, které se velice špatně určují. Biologové se proto v minulosti při výzkumu opylování kakaovníků vesměs omezili na počítání různých druhů hmyzu, které stromy navštěvovaly.
Van de Sandeová a spol. to vzali víc z gruntu. Studovali kakaovníky na dvou lokalitách, v Malajsii a ve francouzské Guyaně. Když některý květ navštívil hmyz, vědci ho utrhli a otevřeli. Pak danou zvěř chytili a identifikovali. Studovali i, jak se bzučivý host uvnitř rostliny chová.
Otravní pakomárci
Výzkumníci našli v květech celkem 448 druhů šestinohých návštěvníků. Pro rostlinu však byla užitečná jen část z nich. Opylovači spadali až na několik výjimek do skupiny pakomárců. Z této čeledi dvoukřídlého hmyzu napočítali vědci v květech kakaovníků dohromady 185 druhů. Možná o ní čtete prvně. Dost pravděpodobně jste se ale s nějakými pakomárci už setkali.
Jsou to vesměs maličké potvory. Mívají mezi dvěma a čtyřmi milimetry. Na svoji velikost však dovedou být poměrně otravné.
Samičky některých pakomárců totiž kromě nektaru sají také krev. Jejich kousnutí může dost bolet. Svrbí celé dny.
U nás žije z této skupiny například množství druhů z rodu Culicoides. Česky se jim říká buď jen pakomárci nebo taky tiplíci. Nejčastěji vás pokoušou za soumraku na březích řek nebo rybníků, případně v mokřadech.
I krvežíznivým opylovačům kakaa vyhovuje spíše vlhké počasí. Toho však na kakaových plantážích vlivem ohřívání Země ubývá. Problém se dá řešit.
Stačí kromě vlastních kakaovníků sázet ještě nějaké vyšší stromy. Jejich koruny poskytují plantážím stín. Pakomárcům se tak bude dařit. Pro farmáře ovšem může být blaho opylovačů draze vykoupené. Lepší sklizeň kakaových bobů zaplatí vlastní krví.