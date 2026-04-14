Jak roztřídit děti na základě znalostí, které jim budou v životě málo platné

Ono to původně bylo Centrum pro reformu maturitní zkoušky, takže zkratka seděla, jenže pak přibyly ty přijímačky a správný název zní Centrum pro zjišťování vzdělávacích výsledků.
Na matiku málo času i zvláštní úloha. Deváťáci líčí první dojmy z přijímaček
Někomu startuje žaludeční neuróza, jen o něm slyší, a možná lze tvrdit, že duševní pohodu nepřináší vůbec nikomu. Přesto bych se Cermatu chtěla trošku zastat.
Tak jako u mnoha jiných projektů, byla na počátku celkem logická myšlenka. Někteří z nás si ještě asi pamatují, že s decentralizací školství a vznikem soukromých škol se začaly objevovat pochyby, zda někde nedávají maturitu příliš snadno a zda lze výsledky srovnávat. Po nějaké šabloně volaly jak vysoké, tak i samotné střední školy. Nepodkročitelnou úroveň měl stanovit právě Cermat, a to jednotnými testy.
Problém byl, kde přesně laťku nastavit. Shoda není dodnes. Mnozí se ptali, jestli je opravdu nutné, aby maturant rozeznával verš jambický od verše trochejského či věděl, že Jidáš, co zradil Ježíše, měl přízvisko Iškariotský.
Dlužno říct, že zadavatelé se snažili reagovat, aspoň v tom českém jazyce, i když ne vždycky nejlíp. Co se nedaří, je nastavení matematických testů, takže průměrný maturant kouká, jak se jim vyhnout, a místo matematiky volí angličtinu.
Fatálnější než jednotná maturita bývají ovšem jednotné přijímačky, zvlášť pokud byste rádi na gymnázium ve velkých městech. Rodiny patnáctiletých děsí tahle životní výhybka už od září předchozího roku, kdy se spouští tréninky. Nepředpokládá se totiž, že to, co nastraží Cermat, lze úspěšně absolvovat bez zvláštní přípravy.
Deváťáci opět psali přijímačky. Druhý pokus z matematiky jim přišel těžší
V jejím průběhu kandidáti studií opakovaně řeší, jaký je rozdíl mezi větou příslovečnou a přísudkovou, na kolikátém kilometru se potkají dvě vozidla, za jak dlouho bude plná válcová nádrž, kolik stromků lze vysázet se třemi, čtyřmi pracovníky, prostě samé věci, které člověka uprostřed puberty enormně zajímají.
Fakt je, že za kurzovné se dá natrénovat spousta věcí, které většina lidí v životě neupotřebí, úspěch ovšem záleží i na velikosti konkurence. Někde stačí pro přijetí čtyřicet bodů, jinde nestačí ani osmdesát. Roli hraje štěstí a zejména psychická odolnost vůči časovému presu, torturu představuje dlouhé čekání na výsledky. Ach jo!
Všichni tušíme, že by se schopnosti žáků daly rozvíjet lepším způsobem než drilováním na testy a o inteligenci by asi víc než zaškrtávání správných odpovědí vypověděla například kratší úvaha či esej. Ale měřte eseje… Ostatně myslím, že středním školám se dost ulevilo, když za ně přijímačky a odpovědnost za ně převzal stát. Tedy ten Cermat.